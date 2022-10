Juf Cecyl viert veertigjarig jubileum op De Steltloper

DE WILP – Afgelopen donderdag vierde juf Cecyl haar 40 jarig jubileum op IKC De Steltloper. Cecyl heeft al deze 40 jaren als kleuterjuf. Na jaren als kleuterjuf werkzaam te zijn geweest op O.B.S De Dorpel, is ze nu alweer twee jaar één van de kleuterjuffen van De Wulpen, de kinderen van groep 1 van IKC De Steltloper. Dit is de fusieschool van de openbare Dorpel en de christelijke Wegwijzer en kindcentrum Babbel, alle drie uit De Wilp. Juf Cecyl trakteerde alle kinderen op een goochelshow van Jos Tipker. Die in zijn hysterische Pokemonpak tandenborstels op zijn vingers liet draaien. Het was voor elke groep een geweldige show. Alle kinderen maakten voor juf Cecyl een mooie versiering om een theezakje. Zo kan de juf nog dik 160 dagen nagenieten van een kop thee, met elke dag weer een leuke tekening, tekst of wensje.