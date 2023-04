Juf Charissa verruilt school voor wereldreis

TOLBERT – Donderdag 30 maart nam juf Charissa de Vries afscheid van basisschool de Regenboog in Tolbert. De Vries is acht jaar werkzaam geweest op de basisschool en is al ruim 20 jaar actief bij Stichting Quadraten. Volgens haar leerlingen is De Vries een creatieve, lieve juf die altijd voor iedereen klaar staat. Ze is onder andere juf van de talentklas. Dat is een klas voor kinderen die beter leren door met de handen te werken. Ook is ze de aanjager van vele projecten zoals haar huidige project, de zwerfboekenkast. Op haar laatste dag is ze nog even goed in de watten gelegd. In de middag heeft ze genoten van een potje levend ganzenbord met de leerlingen. Van het team is ook passend afscheid genomen door middel van een potje ‘kattabal’. De juf neemt niet alleen afscheid van haar geliefde leerlingen. Ze neemt ook afscheid van Nederland. De Vries wil de wereld gaan zien. Ze gaat op reis. ‘Ik begin ergens en dan zie ik het vanuit daar wel’, ldus de Vries.