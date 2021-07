Juf Greetje gaat genieten van vrije tijd

RODEN – Afgelopen week nam Greetje de Winter afscheid van OBS Het Valkhof. Na ongeveer vijfentwintig jaar bij OPON, waarvan de laatste acht jaar bij Het Valkhof, is het tijd om van haar pensioen te gaan genieten. ‘In al die jaren heb ik mooie momenten meegemaakt. Ik haal energie uit de kinderen, die steeds weer verrassen en grappig uit de hoek kunnen komen.’

Op woensdag trakteerde juf Greetje alle kinderen op een ijsje, waarna het op donderdag en vrijdag tijd was om daadwerkelijk afscheid te nemen van de groepen 5 en 6 die De Winter onder haar hoede had. Nu is het eerst tijd voor vakantie, en wat zij daarna gaat doen? ‘Ik heb nog geen idee. Ik denk dat ik ga genieten van mijn vrije tijd en dan zie ik wel wat er op mijn pad komt. Het gaat vast lukken om de tijd weer te vullen.’