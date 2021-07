Juf Hennie neemt afscheid als brigadier

RODEN – Na vijftien jaar nam ‘juf’ Hennie afgelopen week afscheid als verkeersbrigadier bij basisschool Het Valkhof in Roden. Zij begon met het werk toen zij als docent werkte op Het Valkhof. ‘Er waren niet genoeg mensen om te helpen, toen ben ik het gaan doen,’ vertelt Hennie. Zes jaar na haar pensionering als docent is het mooi geweest. ‘Ik heb wel iets met cijfers. Ik ben 15 jaar invaller geweest bij OPON, heb vijftien jaar een vaste aanstelling bij Het Valkhof gehad en nu ben ik vijftien jaar verkeersbrigadier. Het is tijd om het stokje over te dragen.’

Zij hoopt dat andere mensen het werk als verkeersbrigadier over willen nemen. ‘Het is belangrijk dat dit werk blijft bestaan. Dat geldt zeker bij Het Valkhof, waar een gevaarlijk kruispunt en veel verkeer is.’ Bij het werk komt meer kijken dan menigeen denkt. ‘Ik weet niet hoe het nu is, maar toen ik begon kregen we een opleiding van een politieagent. We moesten leren inschatten hoe snel een automobilist reed en of we de slagboom dicht moesten doen of beter nog even konden wachten. Daarnaast kregen we ook nog een paar theorielessen.’

Op haar laatste dag als verkeersbrigadier werd juf Hennie ontzettend verrast door haar collega’s en de leerlingen van Het Valkhof. ‘Hennie bedankt’ stond in grote letters op de weg geschreven en ze kreeg een bloemenkrans omgehangen. Na afloop van haar dienst ging ze de schoolklassen langs, die allemaal iets voor haar hadden gemaakt. ‘Het was een heel leuke laatste dag.’

Angst voor verveling heeft juf Hennie overigens niet. ‘Ik doe nog genoeg,’ zegt zij. ‘Ik geef thuis ook nog bijles aan zes kinderen, verdeeld over drie dagen. Het onderwijs is echt mijn roeping. Dat een kindje dat nog maar net kan fietsen naar mij roept: ‘Hoe vind je mijn roze helm?’ Dat vind ik echt geweldig.’ Nu kan ze gaan genieten van haar welverdiende pensioen, maar mocht het écht nodig zijn dan wil juf Hennie nog wel een enkele keer invallen. Ze hoopt echter dat dat niet nodig is: ‘Ik hoop dat ouders na het lezen van dit stukje denken: hee, dat ga ik doen.’