Juf Janny viert 25 jaar op ’t Sterrenpad

MARUM – Afgelopen maandag begon de week buitengewoon feestelijk op ‘t Sterrenpad in Nuis. Juf Janny Nienhuis vierde haar 25-jarig jubileum als leerkracht. Om deze indrukwekkende prestatie te vieren was aan alle kinderen op de school (in het diepste geheim) gevraagd haar op maandagochtend te ontvangen met een bloem. Nadat de dag op reguliere wijze was begonnen, rolden haar collega’s de rode loper uit en werd een zichtbaar ontroerde juf Janny in de school verrast door een erehaag vol bloemdragende kinderen. ’t Sterrenpad bedankt juf Janny voor de fijne juf die ze is en de school hoopt ook de komende 25 jaar van haar te mogen blijven genieten.