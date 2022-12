Juf Lidy gaat met pensioen

MARUM – Juf Lidy gaat na meer dan 40 jaar in het onderwijs gewerkt te hebben, met pensioen. Zij werkte maar liefst 28,5 jaar op de Springplank in Marum. Er wachtte haar 20 december een ware feestdag. Ze werd opgehaald in een prachtig versierde auto en liep door een erehaag van kinderen. Kinderen zongen een speciaal afscheidslied. Haar feestdag was fantastisch mede door het optreden van Jos Tipker, goochelaar en jongleur. Hij heeft de hele school vermaakt met een prachtige interactieve show. Eigenlijk kon juf Lidy eind november al stoppen, maar dat vond ze maar niks. De gezellige tijd van december wilde ze graag nog meemaken. Vooral voor de kinderen, want die paar weken kon ze hen nog de continuïteit geven die ze zo nodig hebben. Rust regelmaat en gezelligheid!