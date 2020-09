Juf Marga na 45 jaar voor de klas met pensioen

RODEN – OBS de Tandem nam afgelopen week afscheid van juf Marga de Vries. 45 (!) jaar geleden begon ze haar werkende leven als kleuterjuf op wat toen nog de Jan Lighartschool heette. Op 3 juli was ze al door mooi verklede kleuters meegenomen door de wijk, maar haar echte afscheid kwam dus op 1 september. Marga werd opgehaald in een cabrio en door een erehaag gereden. Daarna was er een workshop trommelen van Mark Wester en na de pauze traden alle groepen voor juf Marga op. Met liedjes, versjes en een toneelstukje was het groot feest. De dag werd afgesloten met een receptie voor genodigden. Juf Marga mag nu gaan genieten van haar welverdiende pensioen!