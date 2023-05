Juf Sarah feestelijk onthaald door Practical Skills klas

LEEK – Afgelopen woensdag 10 mei trouwde juf Sarah de Wit (en inmiddels is daar Bolhuis aan toegevoegd) op Landgoed Nienoord. Ze werd feestelijk onthaald door de leerlingen van haar Practical Skills groep. ‘De leerlingen hebben kleurrijke bogen versierd,’ vertelt juf Theresia Jager. ‘Juf Sarah gaat trouwen en daar wilden we graag bij zijn.’ De leerlingen van de Practical Skills groep komen van allerlei verschillende scholen uit Noordenveld en Westerkwartier. ‘Deze kinderen komen beter tot hun recht in de praktijk dan in de theorie. Het zijn stuk voor stuk toppers en wij willen graag uitgaan van waar ze goed in zijn. Laatst waren we bij een loonbedrijf waar een kettingzaag kapot was gegaan. Eén van onze leerlingen had hem binnen vijf minuten weer in elkaar gezet, en dan zit je nog maar op de basisschool. Ze gaan als groep allerlei bedrijven af om van alles te leren, van techniek, tot bejaardentehuizen en boerderijen. Vandaag hebben we een rondleiding op Landgoed Nienoord gehad, zodat we daarna juf Sarah konden verrassen.’ En wat een verrassing was het. De leerlingen staken hun gekleurde bogen in de lucht toen juf Sarah langs kwam rijden met haar nieuwe echtgenoot. Daarna stapte ze uiteraard nog even uit en mocht ze prachtige cadeaus in ontvangst nemen. Juf Sarah ontving onder andere een kookboek, gemaakt door de leerlingen. Elk van hen heeft een eigen recept bedacht voor het kookboek. ‘Ik ga ze allemaal proberen,’ lacht juf Sarah. ‘Ik had stiekem wel verwacht dat ze iets gepland hadden, maar dat ze hier zouden zijn, dat zag ik niet aankomen. Ik geef sinds begin dit schooljaar les aan deze groep en we hebben al een bijzondere band opgebouwd. Het is ontzettend dankbaar werk. Ik vind het vooral prachtig om te zien hoe snel ze groeien en opbloeien. Aan het begin van het schooljaar vonden ze nieuwe dingen vaak spannend. Tegenwoordig durven ze dat soort dingen steeds sneller te doen. We krijgen veel terugkoppeling van ouders dat het opeens hele andere kinderen zijn geworden; gelukkiger en ze staan steviger in hun schoenen.’ Eén van die toppers is Margriet, zij vertelt: ‘We hebben net onze juf verrast, volgens mij zag ze het niet aankomen. Daarvoor hebben we een rondleiding gehad. We hebben heel veel verschillende dingen gedaan met de klas. Het leukste vond ik toen we naar de boerderij van mijn familie gingen, daar hebben we alle dieren verzorgd. Ik vind het leuk dat ik in deze groep zit, het zijn echt mijn vrienden geworden.’