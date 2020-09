Juf Tseardtsje met pensioen

NORG – Maandagmorgen 31 augustus werd juf Tseardtsje in een camper (beschikbaar gesteld door autocentrum Norg) opgehaald van huis en door directeur Han Kemker naar school gereden. Reden? Het is haar allerlaatste werkdag. Ze gaat namelijk met pensioen. Bij aankomst op school werd juf Tseardtsje getrakteerd op een warm onthaal. De leerlingen zongen twee liedjes voor haar en boden haar een cadeau aan namens de hele school. Daarna vertrok juf Tseardtsje met de leerlingen van groep 6 naar natuurplaats Noordsche veld, waar ze voorzien van een knapzak diverse activiteiten gingen uitvoeren. Bij terugkomst op school werden alle leerlingen getrakteerd op een ijsje en werd er door het team en de leerlingen afscheid van haar genomen.

Juf Tseardtsje begon haar schoolloopbaan in 1977 op de lagere school “Tussen de singels” in Oosterwolde. Hier heeft ze 10 jaar gewerkt. In 1987 besloot ze te stoppen met werken i.v.m. de geboorte van haar twee kinderen. In 1993 besloot ze weer voor de klas te gaan. Ze werd aangenomen in de invallerspool van de voormalige gemeente Roden en werd gestationeerd op obs Het Valkhof in Roden. In 1995 kreeg ze een vaste aanstelling als juf op obs Steenbergen waar ze tot 2006 werkte. De laatste vijf jaar was ze locatiedirecteur van de school. In 2006 gaf ze aan graag weer eens op een andere school te willen werken, het liefst een grote school. Eerst werd Tseardtsje gevraagd om tijdelijk naar Roderwolde te gaan, alvorens ze in 2010 op De Hekakker terecht kwam. Hier heeft ze de laatste tien jaar met veel plezier gewerkt.