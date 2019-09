RODEN – Na een spannende strijd is Jula gisteravond in de Jaarbeurstent bekroond tot Minimiss Noord 2019! Annemay uit Roden is tweede geworden en Jara heeft de derde prijs in de wacht gesleept. Deze stralende dames rijden zaterdagmiddag mee in de Rodermarktstoet met versierde wagens door het centrum van Roden. Naar Roden dus, wil je nog even een glimp van de meiden opvangen. De optocht start om half 2.