Julian Bushoff nummer 2 kandidatenlijst PvdA

REGIO – De Partij van de Arbeid afdeling Groningen heeft haar kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen bekend gemaakt. Huidig wethouder Carine Bloemhoff wordt een van lijsttrekkers. Ook de huidige fractievoorzitter Julian Bushoff gaat de kar trekken, hij staat als tweede op de lijst. De jonge fractievoorzitter Bushoff hoopt met een zo’n groot mogelijke ploeg straks het verschil te kunnen gaan maken vanuit de Groningse raad: ‘Kijk naar de Duitse sociaaldemocraten die verkiezingen winnen, dat kan hier ook.’ Bloemhoff lanceerde onder meer het succesvolle project de basisbaan en wil dat voortzetten. “Daarnaast zetten we als PvdA vol in op wonen. Wij gaan voor meer, betaalbaarder en eerlijk wonen”, aldus Bloemhoff. “Met een pandbrigade om huisjesmelkers aan te pakken en ons voorstel voor de bouw van sociale koopwoningen, hebben we concrete en vooruitstrevende plannen”, vult Bushoff aan. De grootvader van Julian Bushoff, Marten Bushoff, werd in 1958 op 33-jarige leeftijd burgemeester van Roden. Uniek in die tijd. Na zijn periode in Roden werd hij burgemeester in Winterswijk. In 1979 stierf de oud Roner burgemeester op 55-jarige leeftijd.