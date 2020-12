Julian Bushoff treedt in voetsporen opa

RODERWOLDE – Julian Bushoff is als kleinzoon van oud-burgemeester Marten Bushoff geen onbekende. Hij groeide op in Groningen en later in Roderwolde, alwaar hij nog steeds goede herinneringen aan beleefd. Op zijn 21ste werd het politieke talent de jongste fractievoorzitter van de Groningse gemeenteraad ooit. Net als zijn grootvader, blijkt Julian een groot politiek talent. Voor de PvdA notabene, de partij waar ook Marten zich (voor zijn burgemeesterschap) hard maakte. De oud-burgemeester maakte naam voor zichzelf als één van de meest aansprekende burgervaders van Roden ooit. Dat zijn kleinzoon eveneens over politiek talent beschikt, was in Groningen en omgeving genoegzaam bekend. Maar inmiddels reiken de ambities verder. Julian staat namelijk op de veertiende plek op de kieslijst voor de Tweede Kamerverkiezingen van de PvdA. Daarmee staat de pas 23-jarige op een verkiesbare plek, al is het nog niet zeker of de rode partij wel veertien zetels gaat behalen. De hoogste nieuwkomer uit Groningen en Drenthe zegt de nominatie ‘hartstikke eervol’ te vinden en ziet uit naar een interessante verkiezingsstrijd. Iets meer noordelijk gewicht in de Haagse strijd, dat kunnen we toch alleen maar toejuichen? Foto: PvdA.nl.