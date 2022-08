Jumping Tolbert kijkt uit naar zesdaags hippique concours

TOLBERT – Vanaf dinsdag 23 augustus staat Tolbert in het teken van de springsport. Op de terreinen van de HJC Manege in Tolbert is het nu nog redelijk rustig. Vanaf 23 augustus is dat een ander verhaal, dan organiseert Jumping Tolbert voor het derde jaar onder deze naam, een zesdaags outdoor- en indoorconcours.

Op dit moment is het bestuur druk doende met de laatste voorbereidingen voor het evenement. Op de terreinen van de HJC Manege in Tolbert staat de springsport zes dagen lang centraal, met als hoogtepunt de Grote Prijs van Tolbert op zondagmiddag 28 augustus.

Dit jaar staat Jumping Tolbert stevig in de startblokken, mede doordat Loonbedrijf Hummel uit Tolbert zich als hoofdsponsor aan het evenement heeft verbonden.

Aan de voorgaande edities werd er door ± 1500 ruiters en amazones uit heel Nederland deelgenomen. Ook kwamen er deelnemers uit buurlanden op het concours af. Vele grote stallen reizen met meerdere paarden naar Tolbert af om te kunnen deelnemen aan het concours. Op dit moment staat de inschrijving nog steeds open. ‘We hopen in totaal zo’n 3000 bezoekers te mogen verwelkomen, verspreid over het gehele evenement. De meeste toeschouwers komen naar de middag waarop de Grote Prijs wordt uitgereikt. We hopen die dag op zo’n 500 tot 1000 toeschouwers. Het is een spektakel voor alle leeftijden. Wat het zo leuk maakt is dat er deelnemers van alle leeftijden meedoen. Dat maakt het concours ook zo uniek, het programma voor de outdoorwedstrijden biedt vele rubrieken voor alle niveaus van de springsport. De breedtesport komt aan bod in springwedstrijden met hindernissen van 80 centimeter tot 1.40 meter, maar ook hogere niveau en professionele ruiters krijgen de kans om zich op Jumping Tolbert te laten zien,’ vertelt Helen de Koning, voorzitter van Stichting Jumping Tolbert.

Op dinsdag 23 augustus komen de eigenaren van jonge springpaarden in actie, de vier- en vijfjarigen. Er zijn maar liefst twee springringen. Daarnaast is er op dinsdag 23 augustus een ‘handelsrubriek’, waar paarden in actie komen die door de eigenaren ter verkoop worden aangeboden. In de avonduren vindt de Star Sale plaats, waar kwaliteitsveulens van eigenaar gewisseld kunnen worden.

Van woensdag tot en met vrijdag worden in de twee ringen diverse rubrieken gehouden, waarbij de springhoogtes variëren van 80 centimeter tot 1.40 meter. Ook is vrijdag 26 augustus de finale van met één meter sprongen.

Zaterdag staan er meerdere finales op het programma en is er een extra competitiewedstrijd van de Horse2Fly Cup voor de 1.10 tot en met 1.35 meter rubrieken, waarbij de winnaar een ‘golden ticket’ verdient voor Indoor Friesland, waar op 19 oktober de finales worden verreden. Zondag 28 augustus voor de jeugd een ponydag. Tot slot staan op zondag 28 augustus de finales van het concours gepland. Diverse bekende namen reizen hiervoor speciaal naar de HJC Manege af, zoals Celeste van der Poel, Folkert Kelderman en Hester Klompmaker. Extra bijzonder is dat ook de regerende kampioenen uit Friesland, Groningen en Drenthe aanwezig zullen zijn.

‘Er is gezorgd voor voldoende ruimte om de trailers aan te rijden. Veel deelnemers nemen 4 tot 7 paarden mee. Uiteraard houden we rekening met de weersomstandigheden. Wanneer het zo warm is als de afgelopen weken, is het belangrijk om extra aandacht te besteden aan bijvoorbeeld het realiseren van meerdere waterpunten. We hebben extra waterpunten beschikbaar gesteld, waar ook de paarden afgespoeld kunnen worden.’ Meer info over aanvangstijden zijn op de website te vinden www.jumpingtolbert.nl.