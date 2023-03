VEENHUIZEN – Nog niet eerder tegengekomen in de bestaansgeschiedenis van de Krant: een sneeuwpop van 3 meter 15! Justin Brans uit Veenhuizen deed het. Met behulp van een slee, die in de sneeuwpop verwerkt zit ter versteviging, en een hoge trap, heeft hij een paar uur gewerkt aan zijn reuze sneeuwpop. En dat met de (vrijwel natte) sneeuw die in een paar dagen tijd is gevallen. Knap werk Justin!