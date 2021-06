LEEK – Afgelopen donderdag kon de vlag uit bij de familie Kuperus in Leek. Zoon Juup slaagde namelijk voor de Havo op de Topsport Talentschool in Groningen, met als profiel Natuur en Techniek. Op naar de studie ICT op de Hanze Hogeschool in Groningen, waar Juup volgend jaar mee gaat beginnen.