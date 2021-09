K38 toont veelzijdig werk van het Noordelijk Kunstkader 2020

‘Het is fijn dat mensen eindelijk ons werk weer kunnen zien

RODEN – De kunstenaars van het Noordelijk Kunst Kader 2020 kenden een onstuimig begin van hun vorig jaar opgerichte kunstcollectief. Precies op het moment dat zij samenkwamen en hun eerste groepsexpositie zouden organiseren, brak de coronapandemie uit. Daardoor kon de tentoonstelling ‘Première’, die in maart 2020 gepland stond, aanvankelijk niet doorgaan. ‘Het was de vraag of het later nog door kon gaan, want het programma van K38 staat al vast tot en met 2022,’ vertelt keramiste Froukje Dijkstra uit Roden. ‘Nu viel er een expositie uit, waardoor er ruimte kwam voor ons.’ Dat betekent dat de kunstenaars van het Noordelijk Kunst Kader 2020 hun veelzijdige werken alsnog in K38 kunnen tonen van 18 september tot en met 10 oktober.

Het Noordelijk Kunst Kader kwam in maart 2020 voort uit een ander collectief, namelijk de Noordelijke abstracten. ‘Daarna zijn we als nieuwe groep verder gegaan en hebben we de abstractie min of meer laten vallen,’ vertelt Emy Noya. Vijf van de zes kunstenaars kenden elkaar al uit het eerdere collectief, alleen Froukje Dijkstra is er later bijgekomen.

Het werk dat het collectief toont in K38 is zeer veelzijdig. Zo maakt Sikko Mulder panelen met gemengde techniek. ‘Ik teken, plak en schuur en gebruik verschillende materialen, zoals potlood en papier,’ vertelt hij. Mulder werkt nog altijd abstract: ‘Ik maak abstracte vormen en zoek daar het evenwicht in.’ Wat Emy Noya doet lijkt in zeker zin op de werkwijze van Mulder. Ook zij maakt abstracte werken, meestal in acryl, en net als Mulder gebruikt zij ook veel materiaal. ‘Alleen werk ik vaak grover. Ik ben steeds op zoek naar een spannende compositie en werk het liefst minimalistisch.’ Een afbrokkelende muur inspireert haar bijvoorbeeld. ‘Ik ben altijd op zoek naar de schoonheid van vergankelijkheid,’ zegt ze daarover.

Froukje Dijkstra houdt zich juist bezig met keramiek. ‘Ik gebruik bijna geen andere materiaal dan klei en glazuur.’ In het verleden deed zij veel met platen klei. Een veelvoorkomend thema waren huizen en gebouwen met een knipoog naar de werkelijkheid. ‘In de coronaperiode wilde ik iets anders en ging ik op zoek naar andere vormen. Toen ben ik organisch gevormde objecten gaan maken.’ Die nieuwste werken toont zij straks in K38.

Ook zijn er tijdens de expositie sieraden te zien van Rita Siemons. Het maken van de sieraden luistert nauw, vertelt zij: ‘Ik kan niet zomaar gaan zitten en beginnen, maar heb een vooropgesteld plan dat ik uitwerk.’ De schoonheid van het zilver verwondert haar: ‘Als je er de vlam op zet ziet het er niet uit, maar uiteindelijk komt er iets heel moois uit. Als het klaar is ben ik net een klein kind, zo blij ben ik dat het is gelukt om te maken wat ik wilde.’

Rineke Hollemans maakt meestal houtsneden, maar vindt het ook leuk om schilderijen en beelden te vervaardigen. Wat zij in K38 zal laten zien weet zij nog niet precies. ‘Het collectief biedt de gelegenheid om meer te laten zien van mijzelf. De veelzijdigheid van het collectief werkt uitdagend en stimulerend. Ik voel mij er thuis bij,’ geeft zij aan.

Tot slot maakt Wilma Wassing uit Norg beelden van diverse materialen en in verschillende stijlen. Haar bronzen stieren en paarden zijn meer figuratief, terwijl zij ook heel abstract werk produceert. ‘Ik hou ervan om materiaal een tweede kans te geven,’ vertelt ze. ‘Ik kan heel lang hakken en schuren om een oud stuk hout uit het bos te bewerken, totdat er een kern overblijft die heel mooi is. Daar houd ik van.’

Gezien de veelzijdigheid van de kunstenaars van het collectief en hun werk belooft de expositie ‘Première’ voor ieder wat wils te bieden. ‘We hopen dat we aandacht krijgen met deze eerste groepsexpositie,’ geeft Sikko Mulder aan. Emy Noya vult aan: ‘Het is fijn dat mensen eindelijk ons werk weer kunnen zien.’