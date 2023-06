K38 tot en met 18 juni in de ban van bijzondere expositie

Zeven kunstenaars geven hun eigen invulling aan het spel van licht en weerschijn

RODEN – Weerschijn speelt vaak een rol in de kunst. De sectiecommissie Beeldende Kunst van K38 aan de Kanaalstraat in Roden bestaande uit Janny Oosterheert, Froukje Dijkstra en Lidy van der Riet brengt dit thema ‘Weerschijn’ en de zeven kunstenaars bijeen. Dit met een expositie die start op vrijdag 26 mei met een opening door Tine Kuiper met muzikale invulling door Sem Dallinga. Daarna van woensdag tot en met zondag te zien van 13.00 tot 17.00 uur tot en met 18 juni.

De Krant spreekt voor Kleintje Cultuur met Eirik Jahnsen uit Groningen, Anneke Aangeenbrug uit Assen en Eline Achterhuis uit Zwolle (foto). Andere kunstenaars die meedoen met Weerschijn zijn Linda van Huffelen van het Glasatelier in Norg, Gígja Reynisdóttir, Ellen Rijsdorp en Mieke de Waal.

Eirik Jahnsen komt oorspronkelijk uit Bergen, Noorwegen. Om kunst te studeren ontdekt hij dat Groningen hiervoor een prima plek is. In 2017 heeft hij zijn Bachelor of Arts aan de Academie Minerva behaald en in 2021 zijn Master of Painting aan het Frank Mohr Instituut. ‘Ik schilder met vuur, iets wat kan op roestvrijstaal. Ik maak grote objecten voor binnen en buiten die transformeren door beweging. Als je er omheen beweegt of als je dichtbij komt, dan komen brekingen en reflecties het best tot zijn recht. De vormen komen tot leven in een spel van licht en toont zichzelf in al zijn kracht en kwetsbaarheid.’

Anneke Aangeenbrug heeft een controversiële techniek van werken waarbij porselein tot het uiterste gedreven wordt tot vederlichte dynamische vormen. ‘Ik heb met porselein een aparte bijzondere techniek ontwikkeld. Het porselein, liggend op een bolle vorm, wordt met een kloppende bewerking met een slaghout tot het uiterste gedreven waardoor scheuren, gaten en grillige patronen ontstaan. Wat daarna in de oven gebeurt kan ik niet beïnvloeden. Soms een misbaksel, maar vaker een schoonheid. Dat vind ik het mooiste van deze kunstbewerkingen. Het is onvoorspelbaar en dat vind ik dan ook gelijk de mooiste ervaring.’

Eline Achterhuis brengt van geluidsabsorberend materiaal en stofrepen ‘Lichtfiguren’ mee naar Roden. Drie mens objecten van 1 meter 80 en een ‘vreemde vogel’. ‘Ik speel met ritme en kleur. Het zijn contouren van houdingen met levendig licht. De stofrepen zijn met de hand vast gestikt. Duizenden spelden gebruik ik, een waar monnikenwerk. Mijn werk gaat over mensen. Deze figuren zitten in al mijn werk. Ik wil de wereld een stukje mooier maken. Mijn werk laat ruimte om dat voor jezelf te interpreteren.’

De commissie die de expositie samenstelt organiseert drie keer per jaar de tentoonstellingen in K38. Weerschijn is de tweede van dit seizoen. ‘Wij bedenken het thema en gaan daarna op zoek naar kunstenaars die dit thema kunnen interpreteren,” zegt Janny Oosterheert. ‘Voor ons zaak om onze voelsprieten goed te gebruiken. We bezoeken exposities, lezen recensies of gaan bij kunstenaars op bezoek. Weerschijn is een breed thema en op verschillende wijze weergegeven. De kunstenaars geven hun eigen invulling aan het spel van licht en weerschijn. Bijvoorbeeld door weerspiegeling van de zon of het licht in water, een spiegel, glas, een landschap. Ook de verschillende kleurtonen in verf hebben een weerschijn, van koud naar warm. Weerschijn geeft een mate van sfeer, een ander beeld op de omgeving.’