Kaarten Bert Visscher aan de deur binnen drie kwartier uitverkocht

RODEN – Zaterdag klokslag 10 uur startte de kaartverkoop voor de voorstelling van cabaretier Bert Visscher voor Vrienden van Theater de Winsinghhof. Binnen drie kwartier waren de 148 kaarten allemaal weg. De overige kaarten worden online verkocht. Theater directeur Jacob Fröhlich was verheugd met de belangstelling voor de kaarten. Het theater heeft veel last van de nasleep van corona. Met name voor de minder bekende voorstellingen is het moeilijk om het theater vol te krijgen, zegt Fröhlich. Afgelopen weekend stond SBS6 op de stoep om een item te maken over de lastige positie van theaters. In ieder geval kan Bert Visscher rekenen op een uitverkocht theater op zaterdag 14 mei. Meer informatie over de voorstellingen is te vinden op theaterroden.nl.