Kabinet buigt zich maandag 17 mei over stap twee in de versoepelingen

REGIO – Op maandag 17 mei gaat het kabinet bekijken of de voorgenomen versoepelingen mogelijk zijn. Als de daling van het aantal ziekenhuisopnames doorzet, kunnen we vanaf 19 mei door naar stap twee van het openingsplan. Er komt dan onder andere meer ruimte voor horeca, dierentuinen, pretparken en voor binnen- en buitensporten.

Op dit moment zijn de terrassen in Nederland open van 12.00 tot 18.00 uur. Als de openingstijden worden verruimd, is er voor terrasgasten ook de mogelijkheid tot ontbijt en diner. De terrassen mogen dan open van 06.00 tot 20.00 uur. In stap twee van het openingsplan wordt ook beschreven dat zogeheten doorstroomlocaties buiten zoals pretparken en dierentuinen weer open mogen. Ook mogen binnensportlocaties zoals sportscholen weer open en komt er nog meer ruimte bij buitensport. Verder worden bepaalde culturele evenementen buiten weer toegestaan en zal het algemene advies om niet naar het buitenland te reizen vervallen. Als vervanging komen er reisadviezen per land.

Het kabinet plaats een hele duidelijke kanttekening bij het verhaal. De versoepelingen kunnen alleen doorgaan als de huidige coronasituatie dat toelaat. Vandaar dat het kabinet pas op maandag 17 mei gaat besluiten of stap twee van het openingsplan daadwerkelijk kan doorgaan.

Het is de verwachting dat het kabinet het advies volgt van het Outbreak Management Team (OMT). Dat houdt in dat het aantal ziekenhuisopnames deze week 20 procent lager moet liggen dan vorige week. Dat geldt niet alleen voor de patiënten op de intensive care, maar voor alle afdelingen. De afgelopen dagen lag dit percentage tussen de 10 en 20 procent.

Tijdens de persconferentie van dinsdagavond zal meer duidelijkheid worden gegeven.