Kabinet komt vanavond met streng pakket coronamaatregelen, winkels dicht?

REGIO – Vanavond om 19:00 uur kondigt premier Mark Rutte in een persconferentie nieuwe coronamaatregelen aan. Het zou gaan om een streng pakket maatregelen zoals sluiting van ‘niet-essentiële’ winkels. Ook moeten doorstroomlocaties, zoals musea en dierentuinen, worden gesloten. De coronabesmettingen blijven sinds het begin van deze maand maar toenemen en dat vraagt om een strengere aanpak, volgens het kabinet die vandaag overleg heeft over het nieuwe coronabeleid.

De afgelopen dagen zijn het er meer dan 9000 coronagevallen per dag. Volgens het Corona Dashboard van de rijksoverheid is het aantal positieve tests de afgelopen week met ruim een kwart gestegen. Er liggen 1.270 mensen met coronaklachten in het ziekenhuis en 497 patiënten op de intensive care.