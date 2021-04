Kabinet wil eind april verder versoepelen: Horeca, winkels en scholen weer open

REGIO – Het kabinet in Den Haag is druk bezig met een groot openingsplan. Op 21 april ie het openen van terrassen en winkels de eerst mogelijke versoepelingen. Verder klinken er geluiden dat de avondklok zal verdwijnen en wordt de bezoekersregeling verruimd.

In vijf tot zes stappen moeten er versoepelingen komen die gaan zorgen voor een zomer zonder coronamaatregelen. Het doel is dat er een zomerperiode komt, waar alleen de basisregels nog van kracht zijn, zoals afstand houden en handen wassen. Dit plan is voorgelegd aan deskundigen van het OMT en die zullen hun licht laten schijnen over het plan.

Stap één in het plan beschrijft dat terrassen en winkels kunnen openen, dat de avondklok kan worden opgeheven en dat het aantal bezoekers thuis kan worden verdubbeld van één naar twee personen.

De hamvraag is nu: Hoe reageren horecazaken op dit bericht? Hoe bereiden ze zich voor en hebben ze er vertrouwen in dat de versoepelingen ook voor langere tijd van kracht blijven?

Bart de Vries van het Wapen van Drenthe in Roden zegt het volgende over de eventuele opening van het terras: “Ik moet het allemaal nog zien. We hebben al eerder berichten gehoord dat we misschien weer open kunnen. Eerst zien en dan geloven” Bart geeft verder aan toch vrij goed voorbereid te zijn op een eventuele opening. “In principe zouden we zo open kunnen. De inkoop moet wel nog gedaan worden en alles moet worden klaargezet, maar daar maak ik me geen zorgen over.”

Bart is uiteraard blij dat het terras weer open mag, maar voor hem lost dat nog niet alles op. “We zijn natuurlijk heel erg afhankelijk van het weer. Als het mooi weer is, komen de mensen wel, maar als het de hele dag regent verwacht ik er weinig van. Verder hoop ik ook dat de overheid ook bij een opening de horeca nog blijft ondersteunen op financieel gebied. Wij hebben een terras, maar dat geldt natuurlijk niet voor iedereen.” Voorlopig blijft het afwachten, dus verdere voorspellingen blijven voorlopig uit. “Het blijft koffiedik kijken. Laten we de persconferentie maar afwachten.”