FOXWOLDE – Het gebeurde nog niet eerder: de fotograaf van deze Krant was getuige van de geboorte van een kalfje. Op de boerderij van bioboer Peter Oosterhof beviel koe Antje 369 van een kerngezonde zoon. Het grijsgekleurde stiertje kwam dinsdagmiddag om 13:43 uur ter wereld. Onmiddellijk werd het kalfje helemaal schoongelikt door zijn moeder. Op de boerderij in Foxwolde zijn in de afgelopen vier weken nog vijftig andere kalfjes geboren. Ze liggen genoeglijk samen in een riante stal en laten zich graag verwennen met lekkere melk. Verderop in deze Krant leest u meer over de kalverliefde in Foxwolde.