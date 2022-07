Kampeerhal Roden tikt 1.000.000 bezoekers aan

RODEN – Kampeerhal Roden groeit door, ondanks het feit dat de winkel meerdere keren zijn deuren moest sluiten tijdens de lockdown. Op zaterdag 25 juni ontving de winkel haar miljoenste bezoeker. Sinds de opening op 30 maart 2019 worden jaarlijks duizenden bezoekers verwelkomd. De teller loopt ieder jaar weer flink op waardoor Kampeerhal Roden dit jaar zijn miljoenste bezoeker verwachtte. Dit werd groots gevierd.

Bij het tellen van de bezoekersaantallen kon het bijna niet missen dat in het weekend van 25 juni, ruim drie jaar na de opening, de miljoenste bezoeker zou binnenwandelen, vertelt eigenaar Richard Kremer. Daarom maakte Kampeerhal Roden van zaterdag 25 juni één groot feest om al haar bezoekers te bedanken. Iedereen ontving een bedankje in de vorm van gratis producten, een stuk taart, een bolletje ijs of korting op de aankoop. Om 14:47 liep Luuk nietsvermoedend met zijn moeder en broer Kampeerhal Roden binnen waar hij werd verrast door Richard, Rody, de mascotte van Kampeerhal Roden, en een confettiregen. ‘Geweldig dat jullie er natuurlijk nog zijn,’ gaf Helena, de moeder van Luuk, als eerste reactie. Luuk zag de verrassing niet aankomen, maar hij had het stiekem thuis er al over gehad: ‘Wat als we wel de miljoenste zijn?’ Kampeerhal Roden maakt zich op voor de volgende miljoen bezoekers. ‘We werken aan een nog betere winkelbeleving waarin we iedere bezoeker goed van dienst zijn,’ sluit Richard af.