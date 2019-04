Kampioensplannen TLC in de ijskast﻿

Actief op de drempel van het kampioenschap

EELDE – Na twintig minuten stopt de scheidsrechter Martin Wever voor een drinkpauze. Waarschijnlijk op verzoek van beide teams. De beste man op het veld deze dag is de nog maar 18 jarige scheidsrechter. Bekwaam en rustig sust hij alle kleine problemen. De acceptatie van de spelers is hier een goed voorbeeld van.

TLC begint goed aan de wedstrijd tegen Actief. Voor Actief is het ietwat zoeken naar de goede organisatie. Vlot combineren en iets scherper dan Actief, komt TLC veelvuldig op de helft van Actief. Actief beperkt zich tot uitvallen. Uit een vrije trap van rechts door Ron Meijering wordt door Rick Renkema uit de doelmond gekopt. Erwin Imelman stelt Laurens Timmer in de eenentwintigste minuut in staat te scoren. Hij raakt de bal niet goed. Dezelfde Timmer wordt ook de snelle vleugelspits Jeffrey de Vries bediend. Ook deze mogelijkheid gaat aan hem voorbij. Actief speelt na de gememoreerde time-out agressiever en directer. Met dit spel komt TLC steeds minder tot aanvallen. Halverwege de eerste helft wordt de bal in het zestien meter gebracht door Meijering. Spits Imelman en Frank Spaan vallen beide, maar de scheidsrechter ziet geen overtreding in de situatie. Jeffrey de Vries brengt in de dertigste minuut de bal in de zestien. De kleine keeper van TLC, Thom Aalders, begaat een fout en de bal wordt door Ennio Jansen in het doel gewerkt. Het doelpunt wordt echter afgekeurd wegens buitenspel. Het middenveld van TLC is erg aanvallend ingesteld. Dat geeft ruimte achter de middenvelders. Daar maakt Actief steeds meer gebruik van. Ook de duels worden door Actief gewonnen. Het eerste echte schot richting het doel van TLC is pas in de negenendertigste minuut. De goede voorzet van de prima spelende Justin Krijthe stelt Ron Meijering in staat om te scoren. Hij schiet over. Kort voor de pauze verdedigt TLC niet goed uit en de bal komt voor de voeten van Jordi Slijfer, die niet nadenkt en via een been van een TLC speler de bal hoog in het doel schiet. 1-0. Waarschijnlijk is TLC de kluts kwijt zo vlak voor de pauze. Een vrije trap van Meijering vanaf rechts, kort over de middenlijn, komt tussen de laatste linie van TLC en de keeper Aalders. Niet goed ingrijpen achterin van TLC brengt Laurens Timmer in gelegenheid de 2-0 ruststand aan te tekenen. Als je denkt TLC gaat de tweede helft vlammen kom je ietwat bedrogen uit. Dat gebeurde eerder in de thuiswedstrijd bij dezelfde achterstand nl. wel. Het is Jeffrey de Vries die Timmer in de eerste minuut de kans biedt te scoren. Vrij voor keeper Aalders schiet hij hoog over. TLC oogt niet erg scherp, want Meijering troeft na goed doorzetten de verdediging van TLC af en scoort in de verre hoek 3-0. TLC is timide en dwingt helemaal niets af. Dat is wel verrassend te noemen, want de ploeg scoort eigenlijk altijd wel. In de vijfenzestigste minuut is het eerste wapenfeit te noemen van TLC. Aanvoerder Driessen, verder onzichtbaar, schiet naast het doel van Robin van den Heuvel. Een goede aanval via rechts brengt De Vries van Actief op achterlijn. Uit een moeilijke hoek schiet hij met een volley de bal voorlangs. Pogingen van Rick Renkema en Stefan van Leeuwen stranden in het de handen van de keeper. Deze twee bepalende spelers hebben vandaag de ploeg van trainer Balkema niet op sleeptouw kunnen nemen. Twintig minuten voor tijd loopt Ron Meijering dom tegen zijn tweede gele en dus rode kaart aan. Vijftien minuten voor het einde gaat laatste verdediger Sale Rozema in de fout. Hij wil de bal terugkoppen op de keeper maar deze is te kort. Invaller Tom Smid is attent en tikt de bal over de graaiende handen van keeper Aalders in het doel. TLC kan geen vuist maken tegen tien man. Illustrerend is wel het eerste en laatste schot van Rutger van der Veen op het doel van Actief. Daarmee wordt wel aangegeven dat TLC vandaag niet thuis heeft gegeven.

Commentaar Peter Slijfer: ‘Content met de uitslag en strijd door de jongens geleverd. TLC moest komen en wij konden afwachten. We zijn erg doeltreffend geweest. Nu is het zaak scherp te blijven en dezelfde wil laten zien in de nog te spelen wedstrijden.’

Commentaar Wander Balkema: ‘TLC heeft vandaag geen potten kunnen breken. We zijn niet echt in de wedstrijd geweest. De spelers, die normaal gesproken opstaan, zijn vandaag niet in beeld geweest.’

Opstelling:

Actief: Van den Heuvel, Krijthe (Koops), Hagenauw, Jansen, Hanekamp, van der Hilst (Smid), de Vries, Meijering, Imelma, Slijfer, Timmer (Boer)

TLC: Aalders, Hielkema, Spaan (Topper), Rozema, Sanroesdi, Tjoelker, Renkema (Luth ), van der Veen, Dussel (Miedema).

Kaarten: Actief: Timmer, Meijering ( 2x geel)rood TLC: Tjoelker