Kangoeroetraining start in de sneeuw

RODEN – De Kangoeroetrainingen zijn weer begonnen op de korfbalvelden aan de Borglaan. Afgelopen zaterdag 13 februari leverde dat een sfeervol sneeuwplaatje op. De trainingen zijn voor kinderen van 4 tot en met 6 jaar en worden iedere zaterdagochtend, met uitzondering van de zaterdagen in de schoolvakanties, van 10-11 uur gegeven door enthousiaste trainers van kv Noordenveld. De trainingen zijn opgenomen in het protocol ‘verantwoord sporten voor de jeugd’. Kinderen die graag mee willen trainen, kunnen zich daarvoor aanmelden via info@kvnoordenveld.nl .