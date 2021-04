Kans dat Nederland vanaf 28 april gedeeltelijk uit lockdown gaat lijkt steeds groter te worden

REGIO – De kansen op meer versoepelingen beginnen nu toch echt serieuze vormen aan te nemen en daarmee koerst Nederland langzaam maar zeker af op betere tijden. Het kabinet is steeds positiever over mogelijke versoepelingen vanaf 28 april, waarbij de avondklok verdwijnt, winkels en terrassen (onder voorwaarde) weer open kunnen. De persconferentie van vanavond moet definitief uitsluitsel geven.

Tijdens het overleg van afgelopen zondag in het Catshuis bleek dat het kabinet een stuk positiever is geworden over het afschaffen van de avondklok en het openen van de terrassen. En dat terwijl ze een paar dagen eerder nog enorm huiverig waren over versoepelingen op 28 april. De berichtgeving van het RIVM dat we in Nederland over de piek van de derde golf heen zijn, speelt mogelijk ook mee in het besluit. Volgens Grapperhaus komt het optimisme ook voort uit het bericht dat de ziekhuisbezetting al twee weken min of meer stabiel is.

Bij de opening van de terrassen mogen er maximaal twee bezoekers per tafel of meerdere mensen die tot één huishouden behoren. Ook moeten de terrassen, volgens de berichtgeving, om 18.00 uur sluiten.

Naast het aantal gasten per tafel, wordt er ook een maximum gesteld aan het aantal mensen dat tegelijk op het terras mag zitten. Dit is afhankelijk van de ruimte op het terras, maar er geldt altijd een limiet van 50.

De versoepelingen in de detailhandel betekenen dat er niet meer op afspraak gewinkeld hoeft te worden. Het klantenlimiet in de winkel blijft wel van kracht. De versoepelingen zullen waarschijnlijk leiden tot meer toestroom van winkelend publiek. Om dit onder controle te houden, zullen stewards aanwijzingen geven.

Tot slot denkt het kabinet naast bovengenoemde versoepelingen aan het verruimen van de bezoekersregeling van één naar twee bezoekers per dag.

Verder was al bekend gemaakt dat vanaf 26 april fysiek onderwijs voor één dag in de week weer is toegestaan op het hbo en de universiteit.