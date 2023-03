Kansenregen voor Nieuw-Roden resulteert in 4-1

NIEUW-RODEN – Nieuw Roden wilde vanaf het beginsignaal korte metten maken met Nieuweschoot uit Heerenveen. Binnen 5 minuten waren het Angelo Weggers, Sander Drent en Stefan Waij die Nieuw Roden op voorsprong hadden moeten zetten. Drent dacht te veel aan zichzelf want hij had beter in zijn positie Weggers aan kunnen spelen, die dan gemakkelijk in het lege doel had kunnen scoren. Dezelfde Drent werd onderuit gehaald in het strafschopgebied. Arbiter Leuning uit Tynaarlo was onverbiddelijk en legde de bal op de stip. Sander Drent ontfermde zich over de bal. Zijn slappe inzet werd gemakkelijk door de keeper van Nieuweschoot weggewerkt. Een schot van Waij trof geen doel waarna het in de 20e minuut toch raak was. De schuiver van Nicky Smid was in de verre hoek was te machtig voor de keeper: 1-0. Een spits van Nieuweschoot werd gelanceerd op rechts. Tot veler verrassing stak de assistent-scheidsrechter van Nieuw Roden de vlag omhoog en scheidsrechter Leuning trapte in zijn signaal. Het was bij lange na geen buitenspel. Het bleef kansen regenen de 1e helft voor Nieuw Roden, maar zowel Drent en met name Weggers lieten vele kansen liggen. Nieuw Roden kroop na 32 minuten door het oog van de naald. De spits van Nieuweschoot stond plotseling, na zwak verdedigen, alleen voor keeper Jayden Kuiper. De spits dacht de bal breed te leggen voor zijn medespeler maar Remon Slagter was goed teruggekomen en kon de bal wegwerken. Een schot vanaf de linkerkant verdween buiten bereik van keeper Kuiper op de lat. Nieuw Roden was zoveel sterker dan Nieuweschoot maar vergat de score uit te breiden. Een schot van wederom Waij trof geen doel. Weggers kwam in korte tijd tweemaal alleen voor de sluitpost van Nieuweschoot. De laatste poging zat het de spits niet mee want de bal werd van de doellijn weggewerkt. Kort voor de pauze zette Slagter goed voor op de geheel vrijstaande Wilco Drent, die beheerst binnenkopte. Hierna was het nogmaals Weggers 2 keer die de voorsprong had moeten uitbreiden. De 2e helft nam Nieuw Roden direct het heft in handen. Trainer Smit spoorde zijn ploeg aan om meer druk te zetten en de 2e bal te pakken. Dat lukte in het begin van de 2e helft goed. Jeroen Gooijert zette Weggers prima in stelling, die dan toch eindelijk zijn doelpunt kon maken. Nieuw Roden drukte door want Waij zette met een prima voorzet bij de 2e paal Sander Drent aan het werk. De sterke spits kopte de bal diagonaal in de verre hoek. Weggers probeerde de bal nog te beroeren, maar dat lukte niet waardoor de bal via de binnenkant in het doel verdween. Nieuweschoot probeerde wel voetbal te laten zien. Mede doordat Nieuw Roden niet 100 procent gas bleef geven kwam de ploeg uit Heerenveen een paar keer gevaarlijk door. Jayden Kuiper liet zien dat hij een uitstekende sluitpost voor de formatie van trainer Smit is. De 2e helft was niet het beste wat Nieuw Roden had laten zien. De tegenstand was daar ook te matig voor. De 4-1 was dan ook een logisch gevolg waar Kuiper kansloos was bij een schot in de verre hoek. Deze stand bleef staan en Nieuw Roden kon weer 3 punten bijschrijven voor hun strijd met koploper Harlingen, die men nu op 2 punten is genaderd met een wedstrijd minder. Volgende week tegen Terschelling, wat zomaar eens kan betekenen dat Nieuw Roden bovenaan staat.

Opstelling: Kuiper; Matulessy (de Vreede); W. Drent; Slagter; M. Drent (van der Spoel); Pham (Jansen); Waij; Gooijert; S. Drent; Smid; Weggers.