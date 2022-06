Kansspelautoriteit stuurt brief met reclameregels naar 50 Nederlandse online casino affiliates

De toezichthouder op het gebied van de Nederlandse online kansspelmarkt heeft een brief gestuurd naar 50 affiliates door heel Nederland, waaronder Groningen en Friesland, die zich niet netjes aan alle regels hielden. Het doel van deze brief is om de verschillende affiliates op de hoogte te stellen aan welke regels zij zich moeten houden bij het reclame maken voor online casino’s.

Reclamecode Online Kansspelen

Sind de opening van de Nederlandse kansspelmarkt in oktober 2022 is het legaal geworden om, indien je je aan de afgesproken regels houdt, reclame voor Nederlandse goksites te maken. De sector heeft zelf een aantal regels opgesteld en deze in de Reclamecode Online Kansspelen vastgelegd, maar ook de overheid is hierbij betrokken in de vorm van de Kansspelautoriteit (Ksa). De taak van de Ksa is om te controleren dat de regels en wetten van de overheid door alle partijen worden nagekomen.

De toezichthouder heeft onlangs in een bericht op haar website laten weten dat veel goksites reclame maken via o.a. affiliate-marketing. Dit is een variant van marketing waarbij derde partijen, de affiliates, een bepaald bedrag of percentage krijgen voor het doorsturen van bezoekers naar een online casino. Zo kun je bijvoorbeeld online casino’s via Stashbird vergelijken, een affiliate-website voor Nederlandse aanbieders van online gokspellen.

Kwetsbare groepen en illegale aanbieders

Bij het maken van reclame voor online casino’s moeten affiliates zich ook aan een aantal strikte regels en wetten houden. De affiliates mogen zich bijvoorbeeld niet richten op kwetsbare groepen, zoals spelers onder de 24 jaar. Daarnaast moet bij het linken naar goksites voor de bezoeker altijd duidelijk zijn dat het om reclame gaat.

Tenslotte is het absoluut verboden voor affiliate-partijen om reclame te maken voor Nederlandse online casino’s die geen vergunning van de Ksa hebben, en dus illegaal opereren. De regels die door de toezichthouder in het leven zijn geroepen, bleken niet altijd door alle affiliate-websites na te worden geleefd. De websites in kwestie hebben nu dus een brief van de Ksa ontvangen waarin zij hiervan op de hoogte worden gesteld.

Een belangrijke bijdrage

In haar brief benadrukt de Ksa dat de vele affiliate-websites “een belangrijke bijdrage leveren aan een betere naleving van de reclameregels door gokbedrijven”. Zij zijn daarom door de toezichthouder aangesproken op hun maatschappelijke rol waarin ze de consumenten beter moeten beschermen.

Dit is niet de eerste keer dat de Ksa affiliates op de vingers heeft getikt. Dit gebeurde in het verleden al vaker bij affiliates als zij de regels niet naleefden, en werd soms dit opgevolgd met een last onder dwangsom als zij hier geen verandering in brachten binnen een bepaalde tijdsperiode. De last onder dwangsom werd in dit soort gevallen hoger naarmate de partij er langer over deed om de problemen in kwestie aan te pakken.

Keurmerk Verantwoorde Affiliates

Het zijn niet enkel websites die zich puur en alleen op goksites richten die een affiliate-verdienmodel gebruiken. Een aantal populaire sport websites, waaronder o.a. Voetbal International en Eredivisie.nl, maakte zonder zich aan de regels te houden reclame voor Nederlandse online bookmakers.

In het geval van deze twee websites kregen de bookmakers uiteindelijk een brief van de Ksa over het niet naleven van de regels, en niet de affiliate-websites zelf. Zij kunnen er voor kiezen om zich aan te sluiten bij het Keurmerk Verantwoorde Affiliates, wat betekent dat ze vrijwillig hebben besloten om zich aan strengere regels te houden dan de overheid hen heeft opgelegd.