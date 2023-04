Kap Nieberter molen gelicht

NIEBERT – Vandaag, dinsdagochtend, wordt de kap van de romp van de Nieberter molen getakeld. Deze operatie is een onderdeel van het groot onderhoud van de laatste zeskantige molen in Groningen. De kap wordt naast de molen gelegd en ter plaatse hersteld. Op de romp van de Niebert molen komt een noodkap om de molen te beschermen tegen de regen.

De Nieberter molen is sinds begin dit jaar gesloten wegens groot onderhoud. Naast de restauratie van de kap van de molen moeten ook de stalen roeden vervangen worden. De herstelwerkzaamheden betreffen het gevlucht, de stelling en de dakbedekking. Ook wordt de korte spruit vervangen. Deze balk in de kap van de molen is nodig voor het op de wind zetten van het gevlucht. De verwachting is dat de werkzaamheden in de zomer van 2023 klaar zijn en dat vrijwilligers dan weer bezoekers kunnen ontvangen. Deze restauratie is mogelijk gemaakt dankzij de regeling GRRG (Groot onderhoud en Restauratie Rijksmonumenten Groningen) van de Provincie Groningen.

De Nieberter molen in Niebert is sinds 2011 in het bezit van Het Groninger Landschap. De vorm van de Nieberter molen is zeldzaam: namelijk zeskantig. Hiermee is de Nieberter molen één van de acht nog bestaande zeskante molens van Nederland en de enige in de provincie Groningen. De Nieberter molen is ook een lesmolen, hier wordt de volgende generatie molenaars opgeleid