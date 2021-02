Kappers doen het licht aan voor het te laat is

REGIO – Door het hele land doen kappers donderdagavond hun lichten aan in de salons. Op deze manier komen kappers in actie en vragen ze om hulp en aandacht. De kapsalons willen met deze actie aangeven dat er dringend geld nodig is en strijden voor de heropening van de salons. Sylvia Jonkman van House of Hair in Roden zegt mee te doen aan de actie. “Ik ga wel meedoen ja. Je doet mee omdat je hoopt dat het helpt, maar je weet het niet. Het is in ieder geval beter dan niks doen.” Op de vraag wat ze van de actie vindt zegt ze het volgende: “Het is gewoon heel dubbel. Je wil de mensen in de zorg graag helpen en ontlasten, maar je wil zelf ook heel graag open. Als ik eerlijk ben denk ik dat het geen kwaad kan om open te gaan. We zijn heel goed voorbereid”, sluit Sylvia af

De actie is een initiatief van de Nederlandse Cosmetica Vereniging en komt voort uit een soortgelijke actie uit Duitsland. Hier zijn de kapsalons inmiddels weer open en dat is ook het doel voor de kapsalons in Nederland. Kappers kunnen een foto plaatsen op de social media kanalen onder de hashtag #lichtvoordathetuitgaat om op deze manier online de aandacht te trekken.