Kappers straks toch open?

REGIO – Mogelijk gaan de kappers en schoonheidsspecialisten op korte termijn tóch open. Het kabinet wil bekijken wat er wél mogelijk is in plaats naar wat niet kan. Daarmee wordt een omslag gemaakt in de adviezen. Zoveel mogelijk thuis werken blijft overeind, maar minder dwingend dan tot nu toe, meldt het NOS vandaag. Daarnaast wordt bekeken of terrassen en strandtenten voorzichtig openen kunnen. Voor grote evenementen lijkt doorgang nog ver weg. Woensdag wordt het een en ander bekend gemaakt in een persconferentie over de coronacrisis.