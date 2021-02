Kappers verwachten enorme drukte vanwege mogelijke heropening in maart

REGIO – Kapsalons verwachten de komende dagen massaal telefoontjes en e-mails te krijgen van mensen die zo spoedig mogelijk naar de kapper willen. Ditals gevolg van het nieuws dat kapsalons mogelijk vanaf volgende week weer open kunnen.

Het is nog even afwachten of dit daadwerkelijk het geval is. In de persconferentie van dinsdagavond zal hier meer duidelijkheid over worden gegeven. Het is in ieder geval duidelijk dat de behoefte aan een verse nieuwe coupe onder de Nederlanders groot is.

Mochten de kapsalons werkelijk weer de deuren openen, houd dan rekening met langere wachttijden bij het maken van een afspraak.

Versoepelingen

Tevens is de verwachting dat de avondklok na 2 maart met drie weken wordt verlengd en dat middelbare scholen weer gedeeltelijk open gaan. Ook wordt er aan gedacht om winkelen op afspraak mogelijk te maken. Op dit moment is dat bij sommige winkels al het geval, maar dit wordt mogelijk verruimd.