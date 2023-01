Kapsalon Papillot stopt ermee en organiseert afscheidsreceptie voor klanten

‘We willen al onze klanten bedanken voor het vertrouwen’

Na vijftig jaar kappersvak breekt er voor Henny en Joke van Kapsalon Papillot in Leek een nieuwe fase aan. De dames zijn 65 en 64 en gaan met vervroegd pensioen. Met veel voldoening kijken ze terug op de kapperszaak waar ze samen ruim dertig jaar gewerkt hebben. Om afscheid te nemen van hun klanten, ze te bedanken en herinneringen op te halen, organiseren Henny en Joke op zaterdag 28 januari een inloopbijeenkomst in de zaak.

Henny blikt nog één keer terug: ‘In 1985 ben ik alleen in de Tolberterstraat begonnen, daarvoor werkte ik in een kapperszaak in Roden. Toen ik in Leek mijn eigen zaak opende, gingen veel klanten mee. Ik mag me dus rijk rekenen met een hele trouwe klantenkring. Drie jaar later hebben we het pand op de huidige locatie op het Boveneind 16 kunnen kopen. Toen kwam ook Joke in de zaak.’

In 1996 onderging de zaak een ingrijpende verbouwing en bedienden Henny en Joke hun klanten tijdelijk vanuit het pand ernaast. In januari 1997 werd de spiksplinternieuwe salon aan het Boveneind 16 feestelijk geopend. ‘Met veel plezier hebben we hier met meerdere collega’s gewerkt. Omdat we weinig last hadden van wisselingen onder het personeel, hebben we een mooie vaste klantenkring kunnen opbouwen, waarvan enkele klanten al 35 jaar bij ons komen.’ Henny en Joke hebben met de meeste klanten een persoonlijke band gekregen. ‘In die 35 jaar krijg je kinderen te knippen die nu zelf kinderen hebben die ook weer bij ons komen. Dat zijn mooie dingen.’

Op nummer één staat een goed kapsel bij Kapsalon Papillot. Daarnaast speelt het sociale gebeuren een grote rol, vertelt Henny. ‘Een persoonlijk praatje en belangstelling vinden wij heel belangrijk.

We hebben vele speciale momenten en gebeurtenissen van dichtbij mee mogen maken: bruiloften, geboorte, overlijden of fases van ziekten. Soms konden we een luisterend oor zijn of juist met ons vak iets betekenen voor de klant. Mensen delen lief en leed met je, dat is heel bijzonder.’

Joke en Henny zitten beide 50 jaar in het kappersvak. Henny heeft 37 jaar in Kapsalon Papillot gewerkt, Joke 34 jaar. ‘We zouden beiden het kappersvak zo weer kiezen als we jonger waren, want het is een mooi en vooral een creatief beroep. We zullen niet alleen het vak gaan missen, maar zeker ook de mensen, waarvan ieder met een eigen verhaal. Toch kijken we ook uit naar deze ‘nieuwe fase’ waarin we hopen, nu we nog fit en gezond zijn, zoveel mogelijk te genieten van andere dingen die het leven te bieden heeft.’ Henny houdt van fietsen en met de caravan erop uittrekken. Ook wil ze graag meer tijd met haar kinderen doorbrengen. Joke is net oma geworden en gaat straks op de kleine passen.

Afscheidsreceptie

Vrijdag 27 januari staan de dames voor het laatst samen op de werkvloer en op zaterdag 28 januari is er voor klanten alle gelegenheid om afscheid te nemen. ‘Van 11:00 tot 15:00 uur is iedereen van harte welkom om onder het genot van een hapje en een drankje herinneringen op te halen en elkaar de hand te schudden. Bij deze willen we graag iedereen bedanken voor de vele mooie momenten en het vertrouwen dat ons gegeven is.’ Henny en Joke hebben zich jarenlang ingezet voor Stichting Haarwerken die haarwerken maakt voor zieke kinderen. Iedereen die haar wilde doneren aan de stichting, werd gratis geknipt. Wie de dames graag iets wil geven, mag een donatie doen voor de Stichting Haarwerken. Op de toonbank staat speciaal daarvoor een spaarvarken. Uiteraard is een donatie vrijblijvend!

Het pand aan het Boveneind 16 is te huur. Wie belangstelling of vragen heeft, kan mailen naar papillot@hetnet.nl.

Graag tot ziens op 28 januari!

Joke en Henny