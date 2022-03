Karina de Leeuw fietst de Col Du Vam op voor onderzoek naar auto-immuunziektes

‘Ook al kom je met 10 euro in je rugzak, alles is welkom’

PEIZE – ‘Er is veel geld nodig om onderzoek te doen naar de zeldzame auto-immuunziektes SLE en APS.’ Ze deed meerdere pogingen om financieringen te vinden, totdat ze samen met haar echtgenoot op de top van de VAM-berg stond. “Voor kanker fietsen ze de Alpe d’Huez op. Dat kan ik ook organiseren op deze berg, de Col Du Vam, maar dan voor SLE en APS’, dacht Karina de Leeuw, als immunoloog verbonden aan het UMCG. ‘Een win-win-win situatie, omdat ik het leuk vind om te organiseren, ik van fietsen hou en ik aandacht krijg voor de ziektes.” Haar grote hoop is gevestigd op een vierde ‘win’, namelijk veel geld binnenhalen op zaterdag 21 mei, van 10 tot 13 uur.

Aan het woord is Karina de Leeuw die als kind al zuster wilde worden. Ze keek als jong meisje vaak naar een tekenfilm ‘Il etait une fois la vie’, waarbij het menselijk lichaam werd uitgelegd. ‘Ik vond het fantastisch om te zien hoe het afweersysteem werkte.’ Ze was aan de buis gekluisterd en de interesse voor immunologie was daarmee al vroeg gewekt. Ook haar moeder kreeg een aandoening waarbij het afweersysteem niet goed functioneerde. Hoe vanzelfsprekend dat haar scriptie op de middelbare school hier over ging. Tijdens haar studie geneeskunde in Groningen was er een professor die in haar 2e jaar een oproep deed om zich te melden als er interesse was voor immunologie, de leer van het afweersysteem. ‘Dat liet ik mij natuurlijk niet twee keer zeggen.’ Tijdens haar studie kwam ze zodoende al in aanraking met onderzoekswerk. Ze wist meteen dat ze op haar plek zat en ze vertelt dankbaar te zijn dat ze er zo is ingerold.

Ze vertelt: ‘Systemische Lupus Erythematodes, afgekort als SLE, is een auto-immuunziekte waarbij het lichaam ontstekingseiwitten aanmaakt, die schade aan weefsels en organen kunnen veroorzaken. Vaak zijn deze ontstekingen te vinden in de huid, de gewrichten en de nieren. Het Anti Phosfolipiden Syndroom (APS) wordt gekenmerkt door een verhoogde bloedstolling, waardoor tromboses, longembolieën en infarcten kunnen ontstaan. Normaal zorgt ons afweersysteem voor bescherming tegen lichaamsvreemde indringers zoals bacteriën en virussen. Nu is het afweersysteem ontregeld waardoor dit het eigen lichaam aanvalt.’

Vaak zie je aan de buitenkant niet dat mensen ziek zijn. ‘Maar de chronische moeheid door de chronische ontstekingen kan ondraaglijk zijn.’ Heel schrijnend vond ze het overlijden van een dochter van een bekende Nederlander. Hoewel ze niet haar behandelaar was hoopt ze wel dat de BN’er aandacht wil geven aan het door haar georganiseerde evenement in mei. Wel begeleidde ze heel intensief een vrouw met stollingsproblemen. Na het overlijden van haar kindje na 24 weken zwangerschap bleek dat zij APS had. ‘Ik mocht haar begeleiden bij nieuwe zwangerschappen en inmiddels is zij moeder van twee gezonde kinderen.’

‘Waar ik blij van word ik mijn werk? Ik word gelukkig van het begeleiden van mijn patiënten.’ Ze wil graag dat het goed gaat met ze, dat ze iets aan haar hebben, vooral vlak na de diagnose kan zij ze goed helpen te leren omgaan met de ziekte. Ze gaat samen met ze door de ups en downs en daar krijgt ze veel voldoening van. ‘Maar bovenal moet er onderzoek worden gedaan.’ Ze was een van de jongsten die promoveerde. Ze verklaart het als volgt: ‘Omdat ik altijd al wist wat ik wilde was het voor mij gemakkelijker.’

Heel duidelijk spreken we hier een ambitieuze arts die de fietsers op 21 mei uit wil dagen, alles voor het goede doel. Van haar mogen de échte fietsers dan 25 keer de VAM-berg op. De berg, 4800 cm boven NAP kent een stijging van 35 meter. ‘Maar ook patiënten doen mee, zij mogen de berg opwandelen en is er een apart pad voor de mountainbiker.” Op de vraag hoeveel deelnemers ze wil hebben antwoordt ze: Veel, heel veel, ook al kom je met 10 euro in je rugzak aan, alles is welkom!’ Via de volgende link kun je Karina steunen: https://vam-mee-aps-sle.nl/.