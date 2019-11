Karoun Baghboudarian geeft muzieklessen aan jonge kinderen

‘Muziek blijft in je lichaam, dat gaat nooit meer weg’

WESTERKWARTIER – Met muziek kun je niet jong genoeg beginnen, weet celliste Karoun Baghboudarian. Als kinderen nog in de buik van hun moeder zitten, hebben ze al muziek in hun lijf: de hartslag van mama. Blijf je muziek ontwikkelen bij je jonge spruit, is dat van onschatbare waarde voor de rest van hun leven, stelt de uit Syrië afkomstige Karoun. Zij gaat met haar ‘Kiddy Orchestra’ muzieklessen verzorgen voor kinderen tussen 3 en 8 jaar voor Muziekschool Kunstbedrijven Westerkwartier. “Muziek blijft in je lichaam, dat gaat nooit meer weg.”

Vier jaar geleden kwam Karoun Baghboudarian samen met haar man en zoontje van tweeënhalf naar Nederland. Gevlucht voor de bombardementen in haar woonplaats Damascus. Noodgedwongen moest ze haar thuishaven verlaten. Muziek was haar leven in Syrië. Karoun studeerde af op het conservatorium als celliste. Later nog eens op een conservatorium in Frankrijk op algemene muzikale vorming. Ze speelde voor het Nationaal Symfonieorkest en gaf jonge kinderen solfège lessen, leerde ze notenlezen en zingen. “In Syrië zijn twee dingen belangrijk voor kinderen: muziek en sport. Ze gaan naar de basisschool als ze zeven jaar zijn, dan hebben ze de kans om muziek te leren. Voor jongere kinderen waren er geen mogelijkheden om muziek te maken, daarom ben ik het Kiddy Orchestra begonnen. In Damascus is ons leven helaas gestopt. Daar hadden we alles. Onze droom is weg. Nieuwe dromen heb ik niet meer. We leven van dag tot dag. Ik laat me niet tegenhouden door tegenslagen.”

Kiddy Orchestra

Het was letterlijk veel van alles voor Karoun toen ze in Nederland kwam. Een nieuw land, een nieuwe taal, de zorg voor haar kind, haar mastersopleiding halen en werk zien te krijgen. En dat werk moest muziek zijn. “We hebben het aan muziek te danken dat we hier mochten blijven. Een van de eerste dingen die ik deed toen we hier kwamen was een muziekschool zoeken voor onze zoon. Die was er niet. ‘Eerst moeten kinderen hun zwemdiploma halen’, was wat men tegen mij zei. Een kind zou eerst zijn motoriek moeten ontwikkelen. Dat zou het krijgen door zwemles, was het idee erachter. Ik denk anders: motoriek ontwikkel je door muziek te maken. Ik wist wat mijn doel was: Kiddy Orchestra in Nederland opzetten. Kiddy Orchestra zorgt voor vroege muzikale opvoeding en bereidt kinderen voor om hun muzikale creativiteit te ontwikkelen. Ik ben naar het conservatorium in Groningen gegaan. Daar heb ik de master ‘Instrumental Learning and Teaching’ gevolgd. Toen ik was afgestudeerd kon ik lessen geven.” Inmiddels reist Karoun als cellist door heel Nederland, heeft drie keer in het Concertgebouw in Amsterdam gestaan en is betrokken bij Hello Cello als educatief medewerker en productieassistent. Dat laatste project is ook in Groningen opgericht, door de Cello Biennale. Met Hello Cello Groningen begeleidt Karoun statushouders en Nederlandse kinderen in Groningen. Het project gaat door en volgend jaar oktober staat het ‘Grote Hello Cello Orkest’ in het Muziekgebouw op het programma. Samen met haar echtgenoot, die ook musicus is, speelt ze in strijkkwintet MezzopTrio.

Karoun maakt zelf muziekinstrumenten van lege plastic emmers en potten. In flesjes stopt ze macaroni, daarmee leert ze kinderen ritmegevoel vanuit de pols te ontwikkelen. Het klokkenspel is goed voor de motoriek omdat ze twee handen moeten gebruiken, vertelt Karoun. Kleuren (iedere noot heeft een andere kleur), beelden, samen bewegen en naar elkaar luisteren spelen een belangrijke rol tijdens de lessen. “Ik werk altijd met klassieke muziek. Toréador van G. Bizet, de Russische componist Tsjaikovski. Wereldmuziek. Iedereen kent het.”

Karoun heeft onlangs lessen gegeven in het Marheem in Marum en verzorgt ze muzieklessen op BSO’s in Leek, Zuidhorn en Zevenhuizen. Vanaf januari dit jaar doet ze dat ook voor Muziekschool Kunstbedrijven Westerkwartier met Kiddy Orchestra. “Afhankelijk van de aanmeldingen kan dat op verschillende locaties in de gemeente Westerkwartier. Ik werk met kleine groepen, maximaal zes kinderen per les.” Nieuwgierig naar wat de muziek van Karoun voor jouw kind kan doen? Stuur een vrijblijvend mailtje naar kiddyorchestra@gmai.com of naar muziekschoolkunstbedrijven@gmail.com.