Karsten 310 jaar! Wat te doen in Januari en februari?

NORG – In de maand januari geeft Karsten in Norg 31,0 procent korting op de hotelkamers! Even lekker een nachtje weg, heerlijke wandelen en fietsen in de omgeving om vervolgens lekker te dineren in ons gezellige restaurant. Boeken kan per telefoon of via d email met de vermelding KARSTEN 310 jaar. Gasten die reserveren ontvangen direct 31,0% korting op de overnachting.

Op 19 januari staat het Walking dinner gepland. In samenwerking met restaurant Norgerhout en bospaviljoen Norgerberg kunnen gasten genieten van een heerlijk 3 gangen diner, en tussendoor lekker uitbuiken door een stukje te wandelen. Je start bij Hotel Karsten voor een welkomstdrankje en amuse. Hier krijgen deelnemers alle uitleg voor de rest van de route. Reserveer nu via info@hotelkarsten.nl of bel met 0592-613484. Op 24 januari is Karsten een dag gesloten. Deze dag wordt het jubileum gevierd met alle medewerkers. Ook in de maand februari kunnen gasten profiteren van het aantrekkelijke aanbod. Ook dan geeft Karsten 31,0 procent korting op de hotelkamers. Even lekker een nachtje weg, heerlijke wandelen en fietsen in de omgeving om vervolgens lekker te dineren in ons gezellige restaurant. Boeken gaat op dezelfde manier met vermelding van KARSTEN 310 jaar. Op 2 februari staat opnieuw een Walking dinner gepland. Ook nu weer in samenwerking met restaurant Norgerhout en bospaviljoen Norgerberg. De start is weer met een welkomstdrankje en amuse bij Karsten.

Op 14 februari is het natuurlijk Valentijnsdag! Geniet bij Karsten van een romantisch driegangen diner voor maar 31,0(0) euro per persoon. Kijk op de socials voor de invulling van het menu!

Reserveer nu via info@hotelkarsten.nl of bel met 0592-613484