Kastanjeboom in Roden blijft!

RODEN – De kastanjeboom op het Heereborchplein in Roden mag blijven. De boom die door de herinrichting van het centrum zou moeten sneuvelen stuitte op veel weerstand van inwoners. Ook de politiek bemoeide zich ermee. Zo sprong Gemeente Belangen onlangs op de bres voor de beeldbepalende boom in het centrum. De boom is oud maar gezond. De levensverwachting ligt ergens tussen de 5 en 10 jaar. ‘Hij mag blijven zolang het goed gaat’, maakte wethouder Kirsten Ipema vandaag bekend.

Twee weken geleden kwam er op internet een petitie op gang om de boom te behouden. Roner Evert Liewes die tegenover de boom woont stuurde een open brief naar de gemeente om de oude kastanje waarmee hij opgroeide te behouden. Binnen no time lagen er ruim 500 handtekeningen op tafel. Met succes dus!