Katapult bouwen en boogschieten tijdens outdoor games

‘Sportieve middag voor basisschoolkinderen’

RODERESCH- Ruim 20 kinderen gingen na de les niet naar huis voor een kop thee, maar gingen actief sporten in de natuur. Er werd een katapult gebouwd van onder andere fietsbanden, geschoten met pijlen en gerend over de stormbaan. De ‘Outdoor games’ georganiseerd door Qtime Adventures zijn het begin van een reeks outdoor activiteiten in samenwerking met Welzijn in Noordenveld.

De stichting Welzijn in Noordenveld brengt ieder jaar een activiteitenladder uit, een programma waar allerlei sportactiviteiten voor de kinderen in de basisschoolleeftijd op staan. Nick Pathuis van Qtime Adventures vroeg de stichting om de outdoor games hieraan toe te voegen. ‘We helpen elkaar op deze manier. Wij organiseren gezonde sportactiviteiten en Welzijn in Noordenveld zorgt ervoor dat het zoveel mogelijk wordt kenbaar gemaakt’, aldus Pathuis. Drie vrijdagen kunnen basisschoolkinderen in de middag voor 6 euro meedoen aan de buitenactiviteiten. De outdoor games zijn uitdagend en uitsluitend in de natuur. Komende vrijdag hebben we alleen de stormbaan waar we willen dat de kinderen gaan samenwerken. De outdoor games zijn op activiteitenterrein de Zwerfsteen in Roderesch. ‘We zijn erg blij met deze mooie locatie. Gezien het enthousiasme zouden we in de toekomst de activiteiten vaker willen houden.’ Vrijdagmiddag 31 maart om 15:00 uur zijn de outdoor games voor de tweede keer aan de Esweg 18 in Roderesch.