Kay Menners verrast ouderen Noorderkroon

RODEN – ‘Kijk, dit vinden we nu helemaal geweldig, hier gaan we heel veel plezier aan beleven,’ zegt activiteitenbegeleidster van de Noorderkroon Angela Buurke enthousiast. Samen met de 82-jarige bewoonster mevrouw Van Halen kreeg zij een verrassingspakket uitgereikt door Kay Menners. Het pakket bestond uit een verwendoos vol met chocolade voor het zorgpersoneel van Zorggroep Drenthe en een flinke doos vol pindaslingers en vetbollen voor de vogels. ‘Ik weet dat ouderen het hartstikke leuk vinden om naar vogeltjes te kijken. Als je vetbollen en pindaslingers ophangt voor je raam of in een boom kun je daar erg van genieten.’

De activiteit, die als naam heeft meegekregen ‘Voor en met Elkaar’, is door het jongerenwerk van Welzijn in Noordenveld in het leven geroepen. WiN jongerenwerker Albinota Alilaj: ‘We sporen zo jongeren aan om een sociale actie te organiseren voor een specifieke doelgroep of voor jezelf en andere jongeren. Initiatieven met een sociaal karakter belonen we met € 50. Je activiteit moet coronaproof zijn, je moet tussen de 12 en 23 jaar oud zijn en je houdt er geen geld aan over.’

De 15-jarige Kay woont in Leutingewolde en nam al aan menig activiteit van het jongerenwerk deel. ‘Van de zomer heb ik meegedaan met het suppen in het Peizerdiep en later soep rondgebracht. Ik vind het leuk om met ouderen te werken. Vanuit mijn school De Esborg loop ik in de Bomenbuurt in Roden stage bij een oudere mevrouw. Ik maak dan een praatje of doe boodschappen. Voor deze activiteit heb ik de Noorderkroon benaderd. Ik heb de pindaslingers allemaal zelf in elkaar geregen en alles zelf gekocht bij de dierenspeciaalzaak. Ik vind het mooi dat de ouderen en de zorgmensen het zo geweldig in ontvangst nemen,’ laat Kay weten.

Angela Buurke zegt dat het in coronatijd moeilijk is om groepsactiviteiten in het ouderencomplex te verzorgen. ‘Maar we doen ons best. Zo hebben we vorige week nog een carnavalsbingo gedaan, een quiz, enkele spelletjes en hebben we film gekeken. We houden rekening met alle coronamaatregelen die gelden. Allemaal best wel lastig en niet zo gezellig als anders, maar het moet maar even zoals het moet.’

Alle voorwaarden voor deelname aan ‘Voor en met Elkaar’ staan op de website www.stwin.nl en na goedkeuring kunnen alle deelnemers er twee weken over doen om het uit te voeren. Het projectidee wordt mede gesteund door de gemeente Noordenveld.