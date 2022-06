Kazerne Norger brandweer zaterdag decor van fantastische open dag

Norg- Het kon niet mooier zaterdag. Onder perfecte weersomstandigheden hield de brandweer in Norg haar open dag. De happening trok een behoorlijk aantal bezoekers uit Norg en omgeving. Voor zowel jong als oud viel er van alles te beleven op het kazerneterrein. Zo was de Bosbrandweer vertegenwoordigd met de Seagrave Tiller, een unieke brandweerwagen in Europa. De brandweerlieden gaven verschillende demonstraties en toonden het publiek wat te doen en vooral niet te doen (blussen met water) bij een vlam in de pan. Kinderen vermaakten zich kostelijk met het blussen van een autobrandje, een wedstrijdje met brandweerauto’s en een virtuele tour door de hele omgeving. De brandweer hoopte met de open dag nieuwe vrijwilligers te kunnen noteren. Of dat gelukt is, is vooralsnog niet bekend.