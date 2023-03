KC de Marke laat familie smullen van pannenkoeken

‘Wij zetten anderen in het zonnetje vandaag’

RODEN- Op vrijdag 17 maart trakteerden de leerlingen van Kind Centrum de Marke vaders, moeders, opa’s en oma’s op de door hun zelfgebakken pannenkoeken. Dit alles in het teken van de ‘Nationale Pannenkoekdag’ die dit jaar voor 16e keer landelijke werd georganiseerd. Twee leerlingen van groep 6 staan bij de ingang van de school en begeleidden een groep opa’s en oma’s naar de grote zaal. Hier zitten ruim 37 familieleden van de kinderen te wachten op een heerlijke warme pannenkoek met stroop en poedersuiker. Juf Marije Kamping is trots op haar ‘onervaren’ pannenkoekbakkers.

‘Ze doen het toch maar even zonder geleerd te hebben hoe het moet. En tot nu toe, gaat het fantastisch!’ Ze staat midden in de keuken omringt door 23 groep 6’ers die fanatiek staan te bakken. Fenne staat met haar koksmuts op te turen naar de pan. ‘Is het al klaar? Duurt lang…’ reageert ze. Het elektrische kookplaatje doet zijn best. Jaylinn heeft de regels goed begrepen: ‘vandaag zetten we anderen in het zonnetje. Zelf mogen we geen pannenkoek pakken.’ Fenne heeft haar ouders al overtuigd, want aanstaande zondag staan bij haar thuis pannenkoeken op het menu. Buiten de keuken zit aan tafel opa Hindrik. Een grote pannenkoek met in het midden een klein streepje stroop. ‘Ik moet wel op de buik letten natuurlijk, bescheiden toch?’ Het is de eerste keer dat de school deze dag organiseert in het nieuwe gebouw dat in 2022 werd geopend. Kamping is blij met het eindresultaat. ‘Het is ideaal. We hebben nu een mooie ruimte om al onze gasten te trakteren. En met de keuken aangrenzend zien ze de leerlingen ook bezig. Hartstikke leuk!’