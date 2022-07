KC de Marke opgeleverd!

RODEN – Het heeft wat voeten in aarde gehad, want bouw maar eens een complete school in krap acht maanden tijd, maar het is gelukt! Het spiksplinternieuwe schoolgebouw aan de Molenweg is vrijdag opgeleverd. Om klokslag twee uur kregen directeur José Wolters en Susan van Lier van kinderopvang Kidscasa de symbolische sleutel overhandigd van de directeur van Hunebouw.

De nieuwe Marke is licht, ruim en modern, heeft airco en telt twee verdiepingen. De school heeft nu ook leerpleinen, een langgekoesterde wens. Net als een schitterend natuurlijk schoolplein met een heuse daily mile route, stapstenen, nieuwe speeltoestellen en een mini-ijsbaan. Al hell of a job, zeker als je bedenkt dat ze vlak voor de kerst begonnen zijn met de aanleg van de fundering. Op hoogtijdagen liepen er wel vijftig man rond op de bouwput, weet projectleider Jan van der Weide van Hunebouw. Nog niet eerder heeft de aannemer in zo’n kort tijdsbestek een compleet nieuwe school neergezet. De punten moeten hier en daar nog op de i: de gevelbekleding is nog niet helemaal af en een aantal plekken moeten nog worden voorzien van een laag verf. Maar dat mag de pret niet drukken. Bovendien hebben ze nog even. De reacties zijn lovend. De wethouders Wekema, Ipema en Meijer zijn net als de kinderen en hun ouders onder de indruk van de nieuwe school. Het heeft allemaal lang geduurd, zo’n drieënhalf jaar, maar het kon onmogelijk eerder volgens wethouder Alex Wekema. De stikstopproblematiek legde de boel stil en later kwamen daar nog een paar vleermuizen en exotische planten bij. Op dinsdag 30 augustus wordt de school voor het eerst in gebruik genomen.