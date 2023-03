KC De Zevenster geopend

ZEVENHUIZEN – De basisschool en de kinderopvang in het gebouw zijn sinds dit schooljaar onder één dak gestart als KC De Zevenster, maar afgelopen vrijdag was er dan eindelijk de officiële opening. Het groene plein en de aangebouwde units zijn nu helemaal af: reden voor een feest. De ochtend stond voor de leerlingen dan ook in het teken van een vossenjacht.

Basisschooldirecteur Gerda Lublink sprak ’s middags het in groten getale aanwezige publiek toe met de woorden: ‘We zijn al lang begonnen, maar nu begint het écht’. Wethouder Bé Schollema van de gemeente Westerkwartier en Quadratenbestuurder Patrick Tuil waren aanwezig voor een openingspraatje en de officiële handelingen. Ook ontwerpster Heidi Wolters hielp mee om het nieuwe naambord te onthullen. Natuurlijk waren er de leerlingen om het feest luister bij te zetten door een kersvers schoollied te zingen over kinderen die stralen als een ster op De Zevenster.Daarna kon eenieder het mooi gerenoveerde schoolgebouw bezichtigen onder het genot van een hapje en een drankje.