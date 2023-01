Keepster uit Leek vastberaden de top te halen

Loïs Wieringa keept in belofteteam Ado Den Haag

LEEK – De 17-jarige Loïs Wieringa uit Leek is nog steeds vastberaden om haar doel betaald voetbal te gaan spelen, te gaan halen. Een kleine 2 jaar geleden plaatste De Krant al eens een interview met de talentvolle keepster uit Leek, die toen net de opmerkelijke overstap naar ADO Den Haag had gemaakt. De vraag hoe Loïs zich bij de betaald voetbalorganisatie uit de Hofstad kunnen ontwikkelen is een interessante. Tijd dus voor een update.

Het hernieuwde interview met Loïs vond in het bijzijn van haar moeder Sandra plaats aan de eettafel in de ouderlijke woning in Leek. Met moeder Sandra is ook meteen de trouwste supporter van Loïs genoemd. Vader Eric en moeder Sandra reizen beurtelings twee keer per week met Loïs naar Den Haag, zodat ze daar aan vier trainingen kan deelnemen. Sandra slaat daarnaast vrijwel geen wedstrijd over om de verrichtingen van Loïs en haar team op de voet te volgen. Het is voor Loïs op weg naar haar uiteindelijke doel een kwestie van gevoel geweest, om in het voorjaar van 2021 voor ADO Den Haag te kiezen. Ze vertelt daarover het volgende: “Na TLC ben ik naar Harkemase Boys gegaan en ik heb ook bijna een jaar lang bij SC Heerenveen meegetraind. Heerenveen heeft net als ADO Den Haag een professionele damestak en ze wilden me daar ook graag hebben. Ik stond echter ook al bij ADO Den Haag op de radar en de gesprekken met vertegenwoordigers van die club waren heel plezierig en ik zag daar meer uitdaging en kans op veel meer speelminuten. Het is verder een hele ‘warme’ club met een goede organisatie. Ik keep nu in het belofteteam (onder 19). Bij het damesteam, dat momenteel op de vierde plaats in de eredivisie staat, zitten twee keepsters. Ik ben op dit moment 3e keeper. Wanneer één van beide keepsters niet beschikbaar is, zit ik als reservespeler bij het 1e team op de bank. Ik heb tijdens een oefenwedstrijd in Duitsland mijn debuut al mogen maken in het 1e team en dat ging prima. Kort daarna debuteerde ik ook in de Azerion Eredivisie tegen Telstar als 2e keepster. Dat was echt zo gaaf. Niet veel later heb ik als basisspeler een volledige oefenwedstrijd in het 1e team mogen keepen”.

Nu ze aan het grotere werk heeft geroken, is Loïs nog meer gemotiveerd geraakt om haar ultieme doel te halen. Ze weet zich daarin voor de volle honderd procent gesteund door haar ouders. Dit blijkt ook wel als moeder Sandra aan het woord komt: “Als je kind talent en ambitie heeft en ook de drive om alles opzij te zetten voor het keepen, dan kijken wij als ouders naar de mogelijkheden die er zijn. Daar komt nog bij dat Loïs al van jongs af aan zeer zelfstandig is en goed nadenkt bij wat ze doet en hoe ze het doet. Dat werkt allemaal heel erg mee. Mijn man en ik hebben flexibele werkgevers en daardoor zijn wij in staat om steeds met haar naar Den Haag te reizen. Loïs besteedt tijdens de autoritten aandacht aan haar huiswerk. Wij en ook Loïs zelf vinden het belangrijk dat ze een school afmaakt. ADO Den Haag vindt dat overigens ook noodzakelijk. Ze zat eerst op het VWO, maar in combinatie met op hoog niveau voetballen, werd dat vanaf 3VWO te veel van het goede. Ze gaat nu naar de HAVO. Intussen wordt Loïs een paar dagen in de week opgevangen door een gastgezin en dat scheelt al de nodige autoritten van Leek naar Den Haag en terug. Het gastgezin is verbonden aan ADO Den Haag en dat loopt allemaal prima. Loïs gaat straks de hele week bij het gastgezin wonen en gaat ook in Den Haag de HAVO afmaken. Dat gaat ze op het Segbroek College in Den Haag doen, waar speciale faciliteiten zijn voor topsporttalenten. Overigens hadden we over de medewerking van de Lindenborgh in Leek ook niets te klagen. Er is goed overleg geweest met de Onderwijsinspectie en de leerplichtambtenaar en daardoor was het mogelijk dat Loïs alleen ’s ochtends les kreeg en ’s middags naar Den Haag kon. Natuurlijk zijn er altijd mensen die mij en mijn man voor gek verklaren, omdat onze dagelijkse planning volledig in het teken staat van het voetbal, de trainingen en de wedstrijden van Loïs. Maar wij doen het graag. We kunnen het ook doen en staan vierkant achter Loïs en haar ambities.”

Loïs beaamt de woorden van haar moeder volledig en oordeelt op een vraag over haar sterke punten als keepster als volgt: “Ik ben sterk in de één op één duels en door mijn lengte ook in de lucht. Ik beschik over een goede timing en reflex en kan ook de speelsters voor mij goed coachen. Ik durf over mezelf te zeggen dat ik vrij allround ben. Bij ADO Den Haag ben ik nog beter en sterker geworden. Mijn handelingssnelheid is omhooggegaan en op het conditionele en mentale vlak ben ik nu verder dan voorheen. Ik werd vorig jaar geselecteerd voor het Nederlands elftal onder 17 en hoop, als ik er de leeftijd voor heb, uiteraard ook geselecteerd te worden voor het Nederlands elftal onder 19. Maar eerste keepster worden in de eredivisie bij een goede en leuke club en daar een profcontract tekenen, blijft mijn hoofddoel. Daar geef ik alles voor. Bij ADO Den Haag gaan ze daar op termijn een beslissing over nemen en het kan natuurlijk ook zijn, dat er een andere eredivisieclub met mij in zee wil gaan. Daar sta ik uiteraard ook voor open. Maar zover is het nog niet en ik focus me daarom vooral op het hier en het nu”. De vastberadenheid, welke moeder en dochter tijdens het interview aan de dag legden, zou zomaar eens kunnen inhouden, dat de missie tot een goed einde gebracht wordt. Een doelman uit Marum mocht deze zomer zijn kunsten vertonen tijdens het Wereldkampioenschap voetbal in Qatar. Wat zou het mooi zijn dat er op termijn een Oranje-leeuwin uit Leek deze prestatie gaat evenaren. Het is haar van harte gegund.