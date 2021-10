Kennismaken met beroepen in de bieb van Peize

PEIZE – Een groepje kinderen loopt zaterdagmiddag enthousiast door het Dorpshuis van Peize, gewapend met pen en papier. De ongenode gast is benieuwd wat hen beweegt en besluit de jongens aan te spreken. “We moeten een puzzel oplossen en als we alle vragen goed hebben, kunnen we een bioscoopkaartje winnen”, vertellen Samih en Ahmad.”

“In het kader van de kinderboekenweek met het thema ‘worden wat je wilt’ zijn hier verschillende mensen die vertellen over hun beroep”, verduidelijkt Marlou Brans, Front Office medewerker van de bibliotheek en organisator van deze middag. De kinderen worden met het oplossen van de puzzel gestimuleerd om niet alleen te gaan naar datgene wat ze alleen maar leuk vinden, maar bij alle beroepen te snuffelen. In heel Drenthe worden op deze wijze meet & greets met een beroep georganiseerd. “We worden als bibliotheken op deze wijze steeds meer een huiskamer van de maatschappij”, aldus Marlou.

De ongenode gast herkent Lian Vijfschaft en ze vertelt dat ze de kinderen gaat vertellen over social media. “De verschillende kanten ervan en dus ook de mindere, want die zijn er ook.” De 17-jarige koos voor de opleiding content creator, uiteraard passend bij haar hobby. Naast Lian zit haar vriendje Wasim die ze, hoe kan het ook anders, via social media leerde kennen.

Iets verderop valt het werk op van osteologisch preparateur, Henk Dikkema. Samen met Samih en Ahmad bewondert de ongenode gast het prachtig, maar pietepeuterig preparaat van een merel. Henk kreeg de interesse voor de natuur mee van z’n ouders en hij was dan ook altijd buiten te vinden. “Mijn vader motiveerde mij om daadwerkelijk te doén, want welk kind van 11 jaar mag thuis in een meeuw staan te snijden.” En nu staan zijn preparaten in musea over de gehele wereld. De jongens luisteren aandachtig mee maar willen voor de puzzel nu graag weten wat de afkorting is van de organisatie waar de jongerenwerker werkt. De ongenode gast wijst naar de grote man in z’n lichtblauwe jas. Erik van der Heide draait z’n rug naar hen toe waarop het antwoord staat geschreven. Met het woord ‘WiN’ is de puzzel klaar. “Yeah, wij gaan de bioscoopkaartjes winnen”, roept Ahmad.

Namens het beroep fysiotherapie zijn hier Rosalie en Ilse, zij lopen beiden nog stage. “Het motto van onze praktijk is het belang van bewegen op elke leeftijd, preventief handelen dus.” Ezra laat op een speelse wijze zien hoe z’n reactievermogen wordt getraind, met het aantikken van steeds oplichtende lampen. “Hoe vaker je dit doet, hoe beter je wordt.”

Tijd om eens te kijken bij degene die hier de muziek verzorgt. Willem Slagter vertelt het beroep van entertainer te promoten. “Ik ben dj, maar ook presentator en verzorg bijvoorbeeld een pubquiz op een feestje.” Met een fijne beat op de achtergrond laat Willem weten dat hij er heel bewust voor heeft gekozen om dingen te doen die hij leuk vindt. “Geniet van het leven, want je bent er maar even.” Ondertussen mag Kyra bij de dj een liedje uitzoeken. Even later schalt Snelle door de luidsprekers.

Erik Spriensma vertelt graag over zijn uit de hand gelopen hobby. Hij schreef een kinderboek en gaf deze zelf uit. In de ‘Verwonderbijbel’ gebruikte hij z’n eigen reisfoto’s geïntegreerd met kinderillustraties. Van een van de kinderen krijgt hij de vraag hoe je datgene noemt wat om een boek zit. “Het begint met een ‘k’ en heeft vier letters.”

Boswachter Kees van Son vertelt Mathijs over een klein dasje, waarschijnlijk dood gemaakt door stropers. “Wat er zo leuk is om boswachter te zijn? Dat ik deze dieren en de natuur in Nederland mag beschermen”, zegt Kees. Mathijs luistert met volle aandacht naar de verhalen van de boswachter.

Voor de kinderen is ook zeker de tafel van kinderverpleegkundigen Marjolein en Gejanne interessant. De met een operatiejasje aangeklede teddybeer, voorzien van draadjes en een spalkje spreekt een aantal kinderen tot de verbeelding. Zo ook de tafel waar een paar zakken spekjes in ’t oog springen. Ronald, ontwerper van o.a. bruggen, laat kinderen op een speelse manier kennis maken met bouwen. “Hoe zorg je ervoor dat je een stevig bouwwerk maakt met spaghetti en spekjes.”

Terwijl Hazal bij de ‘beweegdokter’ het woord ‘bewegen’ voor de puzzel haalt, vertelt ze heel enthousiast dat ze de ‘sterrenmeneer’ het leukst vond. Voor de ongenode gast reden om ook nog even naar hem te lopen. Ze hoort Jeffrey Bout leuk vertellen en hij laat de kinderen met verschillende vragen zelf tot de conclusie komen dat de zon ook een ster is.

Dan klinkt de sirene. Blijken buiten de spuitgasten aanwezig te zijn. Tja, dat blijft aantrekkingskracht houden. Want Timo, Ruben, Tara, Kyra en Jayce willen na Samih, Ahmad en Mathijs maar al te graag ook de brandweerslang even in handen houden.