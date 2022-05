Kennismaken met Dagopvang ‘t Roderhart tijdens informatie-uren

RODEN – Dagopvang ’t Roderhart zet haar deuren wagenwijd open. Belangstellenden hebben woensdag 18 en donderdag 19 mei de mogelijkheid om de opvang te bekijken en in gesprek te gaan met de initiatiefnemers van de opvang in het Vasalisgebouw. Marije en Jolanda ontvangen samen met hun medewerkers ouderen uit de gemeente Noordenveld en de gemeente Tynaarlo en bieden van 10.00 uur tot 16.00 uur een zinvolle dagbesteding waarbij gezelligheid voorop staat. Koken, zingen, bakken, bewegen, geheugentraining, houtbewerking, creatieve activiteiten, gezelschapsspellen, alles komt voorbij. Bezoekers moeten niets en mogen alles. ’s Middags wordt er in gezelschap, een warme maaltijd genuttigd die mede door bezoekers is bedankt en bereid.

‘Van mantelzorgers vernemen wij dat een bezoek aan ’t Roderhart inwoners van Noordenveld net dat zetje kunnen geven dat een opname in een verpleeghuis doet voorkomen, kan worden uitgesteld, een doel geeft in het leven of een partner of kind ontlast van zorg. Wij zijn trots en tevreden met dit resultaat’ vertellen Marije en Jolanda, initiatiefnemers van Ouderenopvang Roden. ‘Volgende maand gaan we met bijna alle bezoekers een dag op stap. We hebben een boot gehuurd en gaan de Friese meren op. In de zomer zullen we de barbecue op het ruime terras aan de Rietdekker weer aanzetten en een bezoekje aan het tuincentrum of het Leekstermeer staat ook vaak op het programma. Ja, buiten de ‘normale’ dagelijkse activiteiten proberen we van iedere dag iets speciaals te maken. We werken veelal met thema’s, zo hebben we in februari samen de Elfstedentocht beleeft, hebben we in mei de natuurweken en hebben we ons in maart beziggehouden met de ouderwetse voorjaarsschoonmaak.’

Veiligheid en welzijn van bewoners staat voorop bij ’t Roderhart. Daarom werkt de opvang samen met mantelzorgers. ‘Daarvoor gebruiken we onder andere Familienet, een digitaal communicatiemiddel dat voor iedere mantelzorger inzichtelijk is door het gebruik van foto’s en verhalen en een hulpmiddel kan zijn om de dag voor de bezoeker te herinneren. Het fijne is dat er voor iedere bezoeker een afgeschermd gebied is en daardoor voldoet aan de privacywetgevingen. Mocht een mantelzorger geen internet hebben dan hebben we op de ouderwetse manier ook prima contact.’

Nieuwsgierig? Kom langs tijdens de informatiemomenten of neem telefonisch contact op met Jolanda of Marije via: 050 208 68 88. Tijd: Woensdag 18 tussen 10.00 en 12.00 uur en donderdag 19 mei tussen 16.30 en 18.00 uur. Plaats: Rietdekker 9B in Roden.