Kennismaking met ‘groene historie’ van Mensinge

RODEN – Op Havezate Mensinge werd op zondag 7 juli een tuinendag gehouden. Bezoekers kregen de gelegenheid kennis te maken met de ‘groene geheimen’ rondom de havezate. Op deze dag werden ook de borders op het voorterrein verrijkt met planten van de borg Ewsum uit Middelstum. De vroegere bewoner Johan van Ewsum is ook bewoner geweest van Havezate Mensinge. Anja Verbers van Landschapsbeheer Drenthe leidde de bezoekers door de tuinen en Daisy van de Pol, studente Minerva, gaf een workshop Botanisch planten tekenen. Het is de bedoeling om in de toekomst de tuinen van Mensinge in ere te herstellen. De gemeenteraad beslist deze week over de toekomstplannen.