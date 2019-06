Kerk, cultuur en fiets een succes

NORG – Op zondag 23 juni was er in Norg een ‘Kerk, Cultuur en Fietsroute’. De start was om 13.00 uur vanaf de Magarethahoeve. Meer dan 50 deelnemers schreven zich in.

Er werd gefietst richting Een naar De Edenhof, daarna werd koers gezet naar de Koepelkerk in Veenhuizen en afsluitend werd wederom gefietst naar de Magarethakerk in Norg. In elke kerk was er een verrassend muzikaal optreden. Bij de start van de fietstocht trad het Drents mandoline orkest De Minstreels op en na afloop muziekvereniging De Vooruitgang bij de kerk in Norg die alle fietsers een muzikaal welkom terug heette.

Mede organisator Gretha de Leeuw kon dan ook tevreden terug kijken op een geslaagde fietstocht. ‘Heel mooi dat we dit in Norg zo hebben kunnen opzetten. Het weer was goed, de sfeer prima en mensen genoten van de optredens in de kerken. Na afloop kregen we van veel fietsers complimenten en werd er gezegd ‘tot volgend jaar’, ‘aldus Gretha de Leeuw.

De fietsroute was circa 25 kilometer. De organisatie was in handen van de drie gezamenlijke kerken, cultuurcoach Kuneke Jansma WiN en buurtwerk WiN locatie Norg.