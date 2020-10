‘Kerk voor iedereen’ straks duurzaam en bij de tijd

Peizer kerk gaat volgende week op de schop

PEIZE – Vanaf volgende week wordt er gestart met de verbouw van de Kerk van Peize. Een operatie die dankzij giften van vele particulieren en fondsen van de grond zal komen. Het is het streven om rond Pasen 2021 een vernieuwde, ‘groene’ kerk te kunnen presenteren. Volgens bestuursleden Peter Killestijn en Ann Scholten wordt het hoog tijd dat de kerk op de schop gaat.

‘Verandering is de enige constante’, grapt Peter Killestijn als hij de geschiedenis van de Peizer kerk opdreunt. Al in de dertiende eeuw is het dorp vervlochten met de kerk, die in 1964 voor het laatst nog werd verbouwd. Er werd een boog toegevoegd, iets wat achteraf een tot ‘slecht idee’ kon worden bestempeld. ‘Voor de akoestiek tijdens optredens was het zeker niet handig’, zegt Killestijn. ‘Vanuit het schip zien de bezoekers niet het gehele podium. Bovendien wordt een deel van het geluid weerkaatst.’

En dat is een groot probleem, gezien het feit dat er in de Kerk van Peize vele concerten en optredens worden gegeven. Zoals Peize bekend staat als muziekdorp, kan de kerk haast worden omschreven als ‘muziekkerk’. ‘De boog gaan we nu verbreden’, vertelt Ann Scholten. ‘Zo krijgen we meer ruimte voor de concerten. De boog verdwijnt dus niet helemaal.’

Verder wordt de preekstoel iets gedraaid en worden ook de diakenbank en de Kymmelsbank van een ander plekje voorzien. Er wordt geïnvesteerd in goede geluidsversterking, akoestiek, beeld, zichtlijnen, de mogelijkheid om uitzendingen te verzorgen en zitcomfort. Wat misschien wel het meest spectaculair zal zijn, is de verschuiving van het gehele orgelbalkon. Die wordt straks in één keer zeventig centimeter naar voren geschoven. ‘Dat gaat een hele operatie worden’, weten Killestijn en Scholten.

Een duurzame, groene kerk dus. Dat is althans de bedoeling. ‘Dat is nogal een opgave’, geven de twee bestuursleden toe. Kerken zijn over het algemeen niet de meest duurzame gebouwen. Maar toch was het voor het bestuur al snel duidelijk dat duurzaamheid hoog in het vaandel moest staan. ‘Het gaat over de toekomst van de aarde. We zijn hier maar tijdelijk en hebben de aarde te leen. Die moet dan ook goed worden nagelaten.’

Al zeven jaar wordt er gesproken over de verbouw. ‘Het heeft even geduurd. Maar dat komt ook omdat het een proces is waar veel mensen bij betrokken zijn. We vinden de mening van het dorp heel belangrijk. Er gebeurt hier veel meer dan alleen de kerkdienst op zondag’, zegt Killestijn.

Het is dan ook niet voor niets dat veel particulieren hun steentje bijdroegen aan de financiering van de plannen. Verder deed ook de gemeente Noordenveld en de provincie Drenthe een duit in het zakje, evenals Coöperatie Ons Belang, Boermarke Peize en de stichting Steun Onderhoud Dorpskerk Peize. Bouwbedrijf Boelens uit Norg is verantwoordelijk voor de verbouw.

‘Als alles straks klaar is, zijn we weer helemaal bij de tijd’, zegt Killestijn. ‘Zo kunnen wij straks diensten livestreamen, iets wat in deze tijd natuurlijk steeds actueler wordt. Momenteel kunnen thuisblijvers alleen nog maar het geluid van de diensten horen. Straks is daar beeld bij.’

Dat de verbouw op maandag 2 november begint, is tekenend. ‘We beginnen de dag na Allerzielen. De dag van afscheid. En we openen hopelijk rond Pasen weer. Het feest van het licht. Dat is wel bijzonder’, zegt Scholten.

Kerk voor iedereen

De Kerk van Peize is een oecumenische gemeenschap. Toen in de jaren ’70 voorganger De Vries naar de kerk kwam, telde de hervormde gemeenschap aldaar slechts zes leden. De Vries stelde de kerk open voor iedereen. ‘Nog steeds koesteren wij de verschillen’, zegt Killestijn, die zelf uit Marum komt. ‘Ik kom naar deze kerk omdat ik hier vrijheid voel. Iedereen die behoefte heeft aan zingeving, is hier welkom. Dat vind ik prachtig.’

Ook Scholten, oorspronkelijk uit de Verenigde Staten, voelt dat zo. ‘Naar de kerk gaan in Nederland is heel anders dan in de VS. In de VS wordt het bijvoorbeeld standaard met grote maaltijden gevierd, terwijl dat hier in mindere mate voorkomt. Maar ik heb mij hier altijd welkom gevoeld in de kerk.’

De kerk zelf zoekt ook altijd de verbinding. Daarbij wijzen de bestuursleden op de uitstekende relatie met het naastgelegen Café Ensing. ‘Ook een instituut in Peize’, zegt Killestijn. ‘Zij verzorgen hier altijd de catering. Het is een prettige relatie.’