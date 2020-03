RODEN – De kerkdiensten van de PKN Roden-Roderwolde gaan vooralsnog door, zij het in afgeslankte vorm. Dat vertelt predikant Walter Meijles. ‘De dienst van aanstaande zondag in de Catharinakerk zal door maximaal negentig mensen kunnen worden bezocht’, aldus Meijles. ‘Verder houden we alle activiteiten met een scherp oog in de gaten. We zullen dat ook blijven doen. Zo gaat “Kracht in kwesbaarheid” van aanstaande donderdag al niet door.